Cargo Dragon відстикується від МКС та повертається на Землю: пряма трансляція від NASA

Компанія SpaceX розпочне операцію відстикування Cargo Dragon від МКС та його подальше повернення на Землю о 16:05. Космічний корабель транспортує близько 2 тонни матеріалів та цінних наукових експериментів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію NASA.
NASA планує розпочати пряму трансляцію операції о 15:45 за київським часом.
Відстикування корабля розпочнеться о 16:05.
Після місяця операції Сargo Dragon має повернутися на Землю з 2 тоннами матеріалів й цінними науковими експериментами, що проводилися на МКС. Серед найважливіших:
Ring Sheared Drop - дослідження аномальних білків (амілоїдів), які можуть розширити уявлення вчених про нейродегенеративні захворювання (патології, які характеризуються втратою функціональних властивостей нервової системи та загибеллю нейронів);
Anti-Atrophy - дослідження впливу біоматеріалів на пригнічення атрофії м’язів, що може допомогти запобігти дегенеративному процесу у космонавтів в умовах мікрогравітації та у людей похилого віку;
Genes in Space-8 - дослідження технологій моніторингу експресії генів, що може допомогти в майбутньому запобігати експресії генів печінки, яка виникає під час польоту до космосу.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про запуск корабля Cargo Dragon до космічної станції, який відбувся 29 серпня.