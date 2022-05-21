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Колишній військовополонений виграв суд у Росії. Чекає мільйонну компенсацію

Фото: Володимир Фомицький (facebook.com/vladimir.fomitskiy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишній військовополонений, учасник бойових дій на Донбасі Володимир Фомицький виграв суд проти Росії. Тепер він чекає компенсації в мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомив виданню адвокат колишнього українського бійця Дмитро Чернеш, позов задовольнив Довгинцівський районний суд Кривого Рогу. Суддя постановив стягнути з Росії і "Міжнародний резервний банк" (колишній Ощадбанк) на користь Фомицького один мільйон гривень компенсації моральної шкоди.

Термін апеляції на рішення суду закінчився. Тому воно набрало чинності. Адвокат зазначив, що розгляд тривав майже два роки. За його словами, тепер цим шляхом може піти будь-який громадянин України, який постраждав від російської агресії.

Володимир Фомицький родом з Кривого Рогу. Брав участь у боях на Донбасі у складі добровольчого батальйону "Кривбас". Потрапив у полон при виході з Іловайського котла в 2014 році, в якому перебував 10 днів.

Нагадаємо, у війні проти України, розв'язаній Росією 24 лютого 2022 року, російські окупанти порушують права українських військовополонених. Наприклад, їх змушують збирати тіла загиблих товаришів по службі.

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