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Колишній спікер Ради заразився коронавірусом

Київ, Четвер 19 листопада 2020 19:00
Колишній спікер Ради заразився коронавірусом
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат України, екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Він пішов на самоізоляцію.

Про це Парубій повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він відчуває себе добре.

"Повідомив про це всім, з ким контактував в останні дні. Відчуваю себе добре, однак повністю самоізолююся", - написав він.

Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського. Він знаходиться на самоізоляції в клініці "Феофанія", звідки виконує свої повноваження.

Крім того, коронавірус діагностували у Олексія Резнікова - віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій. Він також самоізолювалося на час лікування.

Додамо, що коронавірус підтвердили у Дмитра Разумкова - голови Верховної ради.

Раніше повідомлялося, що у міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтвердили коронавірус. Він пішов на самоізоляцію.

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Новини України Надзвичайні події Андрій ПарубійКоронавірус

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