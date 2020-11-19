Бывший спикер Рады заразился коронавирусом

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Народный депутат Украины, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий получил положительный результат теста на коронавирус. Он ушел на самоизоляцию.

Об этом Парубий сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он чувствует себя хорошо.

"Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь", - написал он.

Напомним, ранее коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского. Он находится на самоизоляции в клинике "Феофания", откуда выполняет свои полномочия.

Кроме того, коронавирус диагностировали у Алексея Резникова - вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Он также самоизолировался на время лечения.

Добавим, что коронавирус подтвердили у Дмитрия Разумкова - главы Верховной рады.

Ранее сообщалось, что у министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили коронавирус. Он ушел на самоизоляцию.