Колишній співвласник "Цитрусу" розповів про подробиці продажу своєї частки Корбану

Він розповів, що його рішення продати свою частку в компанії - наслідок корпоративного конфлікту всередині "Цитрусу". Компанія перебувала в такому стані більше півроку - з 1 липня 2020 року.

Конфлікт був безпосередньо засновників: Зінченко і Григорія Топала.

"Спочатку Корбан запропонував викупити компанію цілком. Переговори йшли з минулого року, в результаті я погодився продати свою частку", - заявив Зінченко.

Бізнесмен також зазначив, що головним активом групи компаній "Цитрус" є бренд, тобто, торгова марка, логотип і доменне ім'я.

"А "Цитрус" придумав я. Це мій бренд, який я створив і зареєстрував у 2002 році. Компанія "ЗТ-інвест" є власником цього бренду. Саме 50% частку в цьому й отримав Геннадій Корбан", - повідомив він.

Також за його словами, проблеми у компанії почалися після того, як в обороті з'явилися великі гроші.

"Поки бізнес був маленький - проблем не було. Але коли в обігу з'явилися великі гроші - ситуація змінилася, почали виникати суттєві розбіжності щодо подальшого розвитку. Я завжди прагнув капіталізувати компанію і зробити її великою, вийти на зарубіжні ринки, максимально реінвестувати зароблений капітал в розвиток. Я фактично не вилучав дивіденди. Партнер же думав більшою мірою меркантильно, його більше цікавило як дістати дивіденди", - зазначає Зінченко.

Щодо своєї подальшої участі в розвитку "Цитрусу", Зінченко повідомив, що Корбан запропонував йому позицію в правлінні компанії. Як тільки конфлікт всередині буде врегульовано, він готовий буде допомагати в розвитку мережі надалі.