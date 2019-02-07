Колишній президент Бразилії отримав ще один термін

Лула да Сілва заперечував висунуті звинувачення

Бывший президент Бразилии Лула да Силва признан виновным за разрешение двум строительным компаниям выиграть контракты с компанией Petrobras в обмен на проведение ремонтных работ в загородном доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Вместе с тем, Лула да Силва отрицал выдвинутые обвинения. По его словам, уголовное производство было начато с целью не допустить его к участию в выборах в 2018 году.

Отметим, экс-президент Бразилии с апреля 2018 года отбывает 12-летний срок за коррупцию по делу, также связанном с коррупцией.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе в Бразилии Партия трудящихся выдвинула кандидатом на пост главы государства бывшего президента Лулу да Силву, который отбывает 12-летнее наказание по обвинению в коррупции.

Как писало РБК-Украина, 8 июля апелляционный суд Бразилии постановил освободить Лулу да Силву. Решение принял судья Рожериу Фаврету, который ранее работал в администрации Лулы да Сильвы.