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Колишній президент Бразилії отримав ще один термін

Новини » Політика    07.02.2019 - 02:48
Колишній президент Бразилії отримав ще один термін
Фото: Лула да Сілва (з відкритих джерел)

Лула да Сілва заперечував висунуті звинувачення

Колишній президент Бразилії Лула да Сілва визнаний винним за дозвіл двом будівельним компаніям виграти контракти з компанією Petrobras в обмін на проведення ремонтних робіт в заміському будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Разом з тим, Лула да Сілва заперечував висунуті звинувачення. За його словами, кримінальне провадження було розпочато з метою не допустити його до участі у виборах в 2018 році.

Зазначимо, екс-президент Бразилії з квітня 2018 року відбуває 12-річний термін за корупцію у справі, також пов'язаній з корупцією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в серпні в Бразилії Партія трудящих висунула кандидатом на посаду глави держави колишнього президента Лулу да Сілву, який відбуває 12-річне покарання за звинуваченням у корупції.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 липня апеляційний суд Бразилії ухвалив звільнити Лулу да Сілву. Рішення ухвалив суддя Рожеріу Фаврету, який раніше працював в адміністрації Лули да Сільви.

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