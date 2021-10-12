RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Колишній голова партії "Голос" в Дніпропетровській області долучився до "УДАРу" Кличка

Автор: Наталія Гурковська

Колишній голова партії "Голос" на Дніпропетровщині Віталій Жеганський заявив про свій перехід в "УДАР Віталія Кличка".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку партії на Дніпропетровщині у Facebook.

У публікації зазначили, що у жовтні відбудеться обласна конференція, на якій буде обрано керівництво Дніпропетровської територіальної організації партії "УДАР Віталія Кличка".

"Точно можу сказати, що в керівництві будуть люди, які керуються не з Москви, чи Вашингтону. Люди, які орієнтовані на Київ та всю Україну", - прокоментував своє рішення Жеганський.

Як повідомлялося, раніше в "УДАРі Віталія Кличка" заявили, що відеозвернення народного депутата України Іллі Ківи, адресоване Володимиру Путіну, має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України - державна зрада.

Читайте РБК-Україна в Google News
УДАРВіталий Кличко