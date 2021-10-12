Колишній голова партії "Голос" в Дніпропетровській області долучився до "УДАРу" Кличка

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку партії на Дніпропетровщині у Facebook .

У публікації зазначили, що у жовтні відбудеться обласна конференція, на якій буде обрано керівництво Дніпропетровської територіальної організації партії "УДАР Віталія Кличка".

"Точно можу сказати, що в керівництві будуть люди, які керуються не з Москви, чи Вашингтону. Люди, які орієнтовані на Київ та всю Україну", - прокоментував своє рішення Жеганський.