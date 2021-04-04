Колишній наслідний принц Йорданії підтвердив перебування під домашнім арештом

За словами колишнього наслідного принца, він перебуває під домашнім арештом, йому відключили інтернет і телефон.

"Мене відвідав начальник генерального штабу Збройних сил Йорданії, який повідомив, що мені не дозволяється виходити на вулицю, спілкуватися або зустрічати з людьми, оскільки на тих зустрічах, на яких я був присутній, або в соціальних мережах за підсумками заходів з моєю участю була помічена критика уряду або короля", - сказав Хамза Хусейн бен.

Він також заявив, що не брав участь ні в якій "іноземній змові" і розкритикував роботу влади.



Нагадаємо, в суботу, 3 квітня, в Йорданії викрили спробу державного перевороту. За підозрою у змові проти короля Абдалли II заарештували близько 20 осіб, а також обмежили пересування сина екс-короля Хусейна принца Хамзи ібн Хусейна.