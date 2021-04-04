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Колишній наслідний принц Йорданії підтвердив перебування під домашнім арештом

Автор: Даша Харченко

Колишній наслідний принц Хамза бен Йорданії Хусейн підтвердив, що його помістили під домашній арешт. Водночас військові цю інформацію спростовували.

Про це сказав його адвокат для ВВС.

За словами колишнього наслідного принца, він перебуває під домашнім арештом, йому відключили інтернет і телефон.

"Мене відвідав начальник генерального штабу Збройних сил Йорданії, який повідомив, що мені не дозволяється виходити на вулицю, спілкуватися або зустрічати з людьми, оскільки на тих зустрічах, на яких я був присутній, або в соціальних мережах за підсумками заходів з моєю участю була помічена критика уряду або короля", - сказав Хамза Хусейн бен.

Він також заявив, що не брав участь ні в якій "іноземній змові" і розкритикував роботу влади.

Нагадаємо, в суботу, 3 квітня, в Йорданії викрили спробу державного перевороту. За підозрою у змові проти короля Абдалли II заарештували близько 20 осіб, а також обмежили пересування сина екс-короля Хусейна принца Хамзи ібн Хусейна.

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