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Колишній виконавчий продюсер Ubisoft готує онлайн-проєкт для Sony

Автор: Сергій Пишкін

Колишній виконавчий продюсер перших двох частин Assassin's Creed та Splinter Cell: Blacklist Джейд Реймонд працює над новим проєктом для Sony. Нещодавно вона заснувала студію Haven Studios.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Devoir.

Джейд Реймонд, яка нещодавно відкрила Haven Studios в Монреалі, поділилася подробицями свого першого проєкту для Sony.

Відомо, що це буде гра з онлайн-середовищем, яке постійно розвивається. Також у розробці проєкту Реймонд допомагає Марк Церні - провідний дизайнер архітектури PlayStation Vita, PlayStation 4 та PlayStation 5.

Зазначається, що гра буде доступною для PS5 та PC.

Розробники додають, що їхня мета полягає у тому, аби створити середовище, яке буде приємною гравцям.

Деякий час Sony хотіла, аби студія одразу працювала над двома або ж трьома проєктами, втім команда прийняла рішення все ж зосередитися над однією грою. З того часу штат Heaven Studios збільшився втричі й протягом наступних місяців керівництво ще шукатиме талановитих працівників.

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало і про те, як компанія Sony заявила про намір придбати розробника ігор Halo і Destiny-Bungie. Сума угоди може становити 3,6 млрд доларів.

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