Колишній виконавчий продюсер Ubisoft готує онлайн-проєкт для Sony

Джейд Реймонд, яка нещодавно відкрила Haven Studios в Монреалі, поділилася подробицями свого першого проєкту для Sony.

Відомо, що це буде гра з онлайн-середовищем, яке постійно розвивається. Також у розробці проєкту Реймонд допомагає Марк Церні - провідний дизайнер архітектури PlayStation Vita, PlayStation 4 та PlayStation 5.

Зазначається, що гра буде доступною для PS5 та PC.

Розробники додають, що їхня мета полягає у тому, аби створити середовище, яке буде приємною гравцям.

Деякий час Sony хотіла, аби студія одразу працювала над двома або ж трьома проєктами, втім команда прийняла рішення все ж зосередитися над однією грою. З того часу штат Heaven Studios збільшився втричі й протягом наступних місяців керівництво ще шукатиме талановитих працівників.