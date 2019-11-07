Колишніх співробітників Twitter звинуватили в шпигунстві на Саудівську Аравію

Міністерство юстиції США звинуватило двох колишніх співробітників Twitter в передачі Саудівської Аравії даних про користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The New York Times.

Наголошується, що звинувачення пред'явлені Ахмеду Абуаммо і Алі аль-Забараху. Перший є громадянином США, другий має громадянство Саудівської Аравії.

У справі фігурує ще один громадянин Саудівської Аравії Ахмед аль-Мутайрі. Йому також пред'явлено обвинувачення.

Фігуранти справи займалися збором особистих даних користувачів і за гроші передавали їх саудівським чиновникам.

Як повідомляє Reuters, аль-Мутайрі звинувачується в посередництві між саудівською владою та працівниками Twitter, що прирівняли до шпигунства.

Також повідомляється, що це перший випадок звинувачення громадянина Саудівської Аравії федеральною владою в роботі агентом іноземної держави.

Нагадаємо, що російські агенти в США намагалися зламати систему ФБР. Такі дії робилися починаючи з 2010 року. Головною метою перешкодити бюро у відстеженні російських шпигунів у США. В результаті з території Америки були вислані 35 російських розвідників, а також було заборонено російським дипломатам користуватися двома об'єктами в США.

Також повідомлялося, що в Польщі був заарештований чоловік за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами, йому вже пред'явлені офіційні звинувачення.