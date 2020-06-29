Колишнього прем'єра Франції засудили до 5 років ув'язнення

Фото: Франсуа Фійон (flickr.com/fondapol)

Разом з прем'єром засудили його дружину

Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона визнали винним у фіктивному працевлаштуванні його дружини Пенелопи. Фійона засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє The Guardian.

Французький екс-прем'єр повинен реально відбути у в'язниці 2 роки. Його дружину засудили до 3 років позбавлення волі. Також подружжя повинні кожен окремо сплатити 375 тисяч штрафу. До того ж, Фійону заборонили протягом 10 років займати будь-які виборні посади.

Крім того, винним у справі також визнали Марка Жуло, який змінив Фійона в якості депутата у період його перебування на посаді прем'єра. Жуло виплачував заробітну плату дружині Фійона протягом тривалого терміну. Його засудили до 3 років в'язниці та штрафу у 20 тисяч євро.

Зазначимо, скандал довкола Фійона розгорівся у 2017 році, коли щотижневик Le Canard enchaine опублікував матеріал про те, що його дружина протягом декількох років отримувала зарплату за роботу парламентського помічника, але не виконувала при цьому жодних повноважень.

Розслідування щодо шахрайства Фійона почалося у березні 2017 року.

У травні 2017 року Фійон заявив, що виходить з політики.

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Автор: Дмитро Левицький