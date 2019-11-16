Колишнього нардепа Святаша оголосили в розшук

Колишній народний депутат Верховної Ради Дмитро Святаш оголошений в розшук. Інформація про розшук опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ України

Інформація про розшук Святаша розміщена в розділі "Особи, які переховуються від органів влади" з позначкою про дату його зникнення 8 листопада 2019 рік.

Святаш звинувачується за ч. 1 ст. 366-1 КК, запобіжний захід до нього не застосовувалася.

Фото (wanted.mvs.gov.ua)

Нагадаємо, столична прокуратура повідомила про підозру колишнього народного депутата п'яти скликань у рамках кримінальної справи по заволодінню коштами банку "УкрСиббанк". Слідство встановило, що екс-парламентарій протягом 2008 - 2018 років, у змові з посадовими особами групи компаній "АІС", шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від "Укрсиббанку" в якості кредитів. Цими діями він завдав збитків банку на суму 1,1 млрд гривень.

9 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру Святошу. Повідомлення про підозру складено у відповідності зі ст. 276 КПК України. Екс-нардеп не вказав в електронних деклараціях за 2015 і 2016 роки факт наявності у нього фінансових зобов'язань перед АТ "УкрСиббанк". Зокрема, мова йде про таких сумах: у декларації 2015 р.: 149,97 тис. дол. США і 149,66 тис. євро; у декларації за 2016 р.: 467,51 тис. дол. США і 450,36 тис. євро