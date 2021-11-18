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Колишнього канцлера Австрії позбавили депутатської недоторканності

Автор: Валерія Поліщук

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц втратив захист від розслідувань у корупційних справах. Парламент країни одноголосно проголосував за зняття імунітету з лідера Австрійської народної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

Курц був захищений парламентським імунітетом після відходу з посади федерального канцлера і переходу в Національну раду. Тепер він може знову опинитися під слідством за звинуваченням у зловживанні довірою і дачі неправдивих свідчень.

Сам Курц неодноразово підкреслював, що він зацікавлений у швидкому проясненні ситуації і відкинув звинувачення у зв'язку зі справою про опитування/рекламу і свої свідчення в Парламентській комісії, заявивши, що не скоював ніяких кримінальних злочинів.

Раньше антикорупційна прокуратура Австрії провела обшуки у штаб-квартирі Австрійської народної партії, в офісі Курца і в Міністерстві фінансів.

За даними слідства, у 2016-2018 роках Австрійська народна партія за бюджетні кошти просувала позитивний імідж у ЗМІ через публікацію замовних соціальних опитувань.

На тлі розслідування і звинувачень у корупції Себастьян Курц пішов з посади австрійського канцлера.

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Себастьян КурцАвстрія