Колишнього канцлера Австрії позбавили депутатської недоторканності

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц втратив захист від розслідувань у корупційних справах. Парламент країни одноголосно проголосував за зняття імунітету з лідера Австрійської народної партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.
Курц був захищений парламентським імунітетом після відходу з посади федерального канцлера і переходу в Національну раду. Тепер він може знову опинитися під слідством за звинуваченням у зловживанні довірою і дачі неправдивих свідчень.
Сам Курц неодноразово підкреслював, що він зацікавлений у швидкому проясненні ситуації і відкинув звинувачення у зв'язку зі справою про опитування/рекламу і свої свідчення в Парламентській комісії, заявивши, що не скоював ніяких кримінальних злочинів.
Раньше антикорупційна прокуратура Австрії провела обшуки у штаб-квартирі Австрійської народної партії, в офісі Курца і в Міністерстві фінансів.
За даними слідства, у 2016-2018 роках Австрійська народна партія за бюджетні кошти просувала позитивний імідж у ЗМІ через публікацію замовних соціальних опитувань.
На тлі розслідування і звинувачень у корупції Себастьян Курц пішов з посади австрійського канцлера.