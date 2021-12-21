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Колишнього голову Чернігівської РДА засудили за хабар

Автор: Марія Кучерявець

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Чернігівської райдержадміністрації за хабарництво. Він отримав три роки умовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"21 грудня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім головою Чернігівської РДА", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік обвинувачувався в одержанні від директора приватного підприємства хабаря за "прийняття рішення" про розроблення та затвердження детального плану територій, а також проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.

Вказано, що у ході судового розгляду посадовець беззастережно визнав свою винуватість у вчиненому злочині.

"Вироком суду колишньому голові райдержадміністрації призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки", - зазначено в повідомленні.

Втім, одночасно екс-посадовцю було визначено іспитовий строк тривалістю 3 роки.

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