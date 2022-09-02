RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колишнього директора держпідприємства підозрюють у розтраті майже 150 тисяч доларів, - ОГП

Фото: Ексдиректор держпідприємства підозрюється в розтраті майже 150 тисяч доларів (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Колишньому директору державного підприємства "Сервіс" оголосили підозру в розтраті майже 147,5 тисяч доларів. Він отримував кошти від надання в оренду морських суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Перебуваючи у 2014 році на території Криму, керівник держпідприємства "Сервіс", що підпорядковане Держагентству рибного господарства України, незаконно розтратив 147 тисяч 500 доларів, отриманих від надання в оренду двох морських траулерів", - зазначили правоохороці.

Згідно з даними слідства, після заволодіння коштами посадовець переказав їх на рахунок, відкритий у російському банку.

Фігуранту оголошена підозра за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу - Розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, посадовці порту "Південний" нараховували собі зайві надбавки до зарплат у 2020 році, попри обмеження, які буле введені Кабміном. Збитки сягнули майже 1,5 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прокуратура