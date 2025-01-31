Бюджету Украины могут понадобиться деньги: НБУ оценил риски повышения налогов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2025 года).

Как отмечается в отчете, значительные потребности сектора обороны обусловливают сохранение высокого уровня дефицита бюджета на текущий год (около 19% ВВП без учета грантов в доходах). Макропрогноз учитывает принятый бюджет на текущий год и законодательные изменения в сфере налогообложения.

По оценке НБУ, утвержденные меры по мобилизации бюджетных доходов, а также запланированные объемы заимствований обеспечат выполнение значительных расходов на нужды сектора обороны и социальных обязательств бюджета.

Учитывая то, что собственные ресурсы бюджета направляются на военные нужды, которые остаются высокими и в 2025 году, для увеличения бюджетного ресурса был реализован ряд налоговых инициатив (по оценкам Минфина, дополнительные налоговые поступления в 2025 году - 140 млрд гривен). "Благодаря этому финансирование военных расходов в 2025 году за счет собственных доходов улучшается", - говорится в отчете.

Однако риск увеличения дефицита бюджета на прогнозный период остается значительным из-за высокой вероятности роста потребностей сектора обороны в условиях ограниченного потенциала оптимизации расходов. Кроме того, этот риск усилится в случае дальнейших значительных повреждений критической инфраструктуры и необходимости ее оперативного восстановления, считают в НБУ.

"В случае реализации такого риска, ожидается, что правительство также может принять дополнительные меры по мобилизации внутренних ресурсов во избежание эмиссионного финансирования дефицита бюджета, в частности увеличить рыночные привлечения на внутреннем долговом рынке или повысить налоги", - говорится в обзоре.

НБУ оценивает как средний риск наступления риска необходимости повышения налогов (15-25%).

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Влияние на инфляцию

Как отмечается в обзоре, вместе с бюджетом на 2025 год парламент принял ряд законодательных изменений по повышению ставок отдельных налогов (в частности военного сбора, налога на прибыль банков и небанковских финансовых учреждений и т.д.), эффект от которых был учтен в текущем макропрогнозе.

Однако возникновение дополнительных потребностей бюджета может обусловить необходимость дополнительных налоговых новаций, что является риском для базового сценария макропрогноза. Новые налоговые инициативы в зависимости от их параметров могут иметь разное влияние на инфляцию.

"Повышение налогов на потребление (например, ставки НДС) сразу отразится на потребительских ценах. В случае роста прямых налогов эффект может быть близким к нейтральному или дезинфляционным, поскольку они ограничивают частное потребление", - говорится в обзоре.