Бюджетні установи заборгували "Чернігівгаз Збуту" майже 4 млн гривень

Станом на 1 липня 2019 року загальна заборгованість установ бюджетної сфери - клієнтів ТОВ "Чернігівгаз Збут" становить 3,8 млн гривень. 93% цієї заборгованості припадає на установи, що фінансуються з місцевих бюджетів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загальний рівень оплати бюджетної сфери в Чернігівській області складає майже 94% від нарахованих сум. За 1 півріччя заборгованість зросла на 2,5 млн гривень і на сьогодні досягла 3,8 млн гривень.

"Несплату за газ установи-боржники пояснюють недостатнім фінансуванням з бюджету, - зазначив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста. - Незважаючи на ряд судових рішень на користь постачальника газу, установи не поспішають погашати боргові зобов'язання. Змушені нагадати керівникам установ про застосування додаткових штрафних санкцій у випадку неврегулювання ситуації найближчим часом. Настійно закликаємо погасити борги і не затягувати з цим до опалювального сезону".

За словами прес-служби, на даний момент відключеними за борги залишаються 16 бюджетних установ області. За 1 півріччя поточного року на бюджетників - боржників було подано в суд 24 справи на загальну суму 7,7 млн гривень. За 21 позовом є рішення про стягнення заборгованості та значна частина неплатежів на підставі цих рішень була погашена. На розгляді в судових інстанціях залишається 3 справи.

"Несвоєчасна оплата за спожитий енергоресурс завдає значну матеріальну шкоду газопостачальної компанії. Через затримку оплат "Чернігівгаз Збут" не в змозі вчасно і в повному обсязі розрахуватися за придбаний природний газ для потреб бюджетних установ і організацій, що також призводить до стягнення штрафних санкцій у відповідності з укладеними договорами. А це не передбачено бюджетом компанії. Крім того, це ставить під загрозу стабільне газопостачання Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами прес-служби, значні неплатежі за газ у КЛПЗ "Бобровицька центральна районна лікарня", яка накопичила борг понад 1,4 млн гривень. Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Срібнянської селищної ради повинен за газ 476 тис. гривень, Сектор освіти Бахмацької райдержадміністрації - понад 440 тис. гривень, Батуринський міський рада недоплатив близько 430 тис. гривень.