Бюджетні установи в новоутворених ОТГ можуть залишитися без газопостачання, - "Чернігівгаз"

Газовий вентиль (dtek.com)

1 січня 2021 року втратять чинність договори на розподіл природного газу з низкою виконавчих органів місцевих рад Чернігівської області. Їх правонаступники досі не уклали відповідні договори з АТ "Чернігівгаз". Це ставить під загрозу постачання газу до бюджетних установ в новому році.

Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

"Станом на 28 грудня АТ "Чернігівгаз" через інформаційну платформу Оператора ГТС отримало повідомлення на відключення 161 об’єкта соціально-побутового призначення та бюджетних установ у зв’язку з відсутністю постачальника газу на ці об’єкти з 1 січня 2021 року. Ситуація виникла через те, що 17 листопада було внесено зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ними встановлено порядок закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що на початку 2021 року відбудуться зміни в адміністративно-територіальному устрої Чернігівської області. Низка сільських, селищних та міських рад будуть реорганізовані. Їхні виконавчі органи будуть ліквідовані як юридичні особи. Відповідно, припинять свою дію і діючі угоди на розподіл газу та постачання газу. Це ставить під загрозу газопостачання закладів бюджетної сфери в осінньо-зимовий період, в тому числі дитячих дошкільних закладів та лікарень.

"Чернігівгаз" з 1 січня змушений буде припинити розподіл природного газу на об’єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі неукладення вчасно відповідних договорів.

Згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, установи, які не матимуть договору на розподіл газу і не будуть закріплені за жодним постачальником, повинні самостійно припинити споживання газу.

"Щоб запобігти подібній ситуації, АТ "Чернігівгаз" звернулося з офіційними листами до прем'єр-міністра, РНБО, Міністерства розвитку громад і територій, обласної та районних державних адміністрацій. Газорозподільна компанія закликає всі органі державної і виконавчої влади максимально сприяти укладенню договорів на розподіл природного газу новими виконавчими органами місцевих рад, та включенню бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника", - йдеться у повідомленні.