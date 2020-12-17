Бюджетні платежі наприкінці року: Казначейство оприлюднило графік роботи

Державна казначейська служба України визначила регламент роботи наприкінці 2020 року та на початку наступного. Граничним терміном здійснення видатків є 30 грудня 2020 року.

Про це повідомляться на сайті Держказначейства.

Відомство визначило наступний регламент роботи:

30 грудня 2020 року до 19.30 завершується прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування "Клієнт-казначейство - Казначейство" до облікових систем АС "Є-Казна Доходи", АС "Є-Казна ДБ".

31 грудня 2020 року органи Казначейства працюють без клієнтів, здійснюючи погашення та обслуговування державного боргу в національній валюті, а також зарахування надходжень до бюджетів різного рівня.

Починаючи з 4 січня 2021 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року на початку 2021 року. Вихідними днями будуть 1-3 січня та 7-10 січня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дня. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.