Бюджетні організації боргують "Чернігівгаз Збуту" понад 1,5 млн гривень

Газовий вентиль (dtek.com)

Станом на 20 липня боржниками компанії є 51 бюджетна організація

Станом на 1 квітня 2020 року бюджетні організації Чернігівської області заборгували ТОВ "Чернігівгаз Збут" 6,9 млн гривень. У квітні-червні фахівці підприємства провели роботу з боржниками, завдяки чому заборгованість скоротилася на 5,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ще понад 1,5 млн гривень нам мають сплатити установи та організації як центрального, так і районного підпорядкування. У шести районах Чернігівщини бюджет завинив від 100 до 700 тисяч гривень за спожитий газ", - повідомив директор ТОВ "Чернігівгаз Збут" Іван Луста.

За словами прес-служби, станом на 20 липня боржниками за спожитий природний газ перед ТОВ "Чернігівгаз Збут" є 51 бюджетна організація Чернігівської області, на загальну суму 1 млн 574 тисяч гривень. Левова частка боргових зобов’язань належить трьом установам: Відділ освіти, дітей, молоді та спорту Варвинської селищної ради, який завинив понад 700 тисяч гривень, Новобілоуська сільська рада - більше 460 тисяч гривень та Територіальне управління Державної судової адміністрації в Чернігівській області, чий борг перевищив 170 тисяч гривень.

"Варто зазначити, що стосовно цих боржників ТОВ "Чернігівгаз Збут" має відповідні судові рішення. Та навіть за наявності виконавчих проваджень, організації зволікають і не перераховують кошти. Не додає оптимізму й рівень поточних розрахунків за спожитий природний газ. Так, станом на 20 липня бюджетні організації сплатили за спожитий енергоносій лише 59,3% від суми нарахувань", - йдеться у повідомленні.