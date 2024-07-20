Правительство увеличивает чек. Кто заплатит больше после роста налогов и чего боится бизнес

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Как власть будет собирать деньги

Собрать дополнительные 500 млрд грн до конца года на финансирование военных расходов государство намерено двумя способами.

Почти три четверти дополнительной потребности на финансирование обороны – в сумме 361,6 млрд грн – предлагается обеспечить за счет внутренних заимствований, перевыполнения текущих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации и экономии на отдельных расходах.

Одну четверть дополнительной потребности в финансировании – на сумму 138,7 млрд грн – предлагается обеспечить за счет пересмотра военного сбора, акцизов и некоторых других мер.

Оставив без внимания планы государства по увеличению внутренних заимствований, сосредоточимся на налоговых новациях, которые нашли свое отражение в правительственном законопроекте №11416, зарегистрированном в парламенте в день его одобрения Кабмином.

Авторы законопроекта не стали принципиально менять базовые налоги (НДС, налог на прибыль, акциз – здесь есть только точечные изменения), а пошли другим путем, прежде всего расширив круг плательщиков и налогооблагаемую базу военным сбором. Такой шаг вполне логичен с точки зрения организации государственных финансов, ведь этот сбор носит целевой характер и направляется непосредственно на финансирование Сил Обороны, отмечает партнер аудиторской компании "КРОУ Украина", советник комитета по вопросам финансовой, банковской и инвестиционной деятельности Конфедерации строителей Украины Юрий Цыганок.

Главное новшество законопроекта – военный сбор будут платить все. Не только наемные работники (с зарплаты которых он удерживался по ставке 1,5%), но и бизнес непосредственно со своих доходов, причем как на общей системе налогообложения, так и на упрощенной.

Ставка военного сбора, удерживаемая с зарплаты наемных работников, вырастет с 1,5% до 5%. Это касается не только зарплаты, но и любых доходов, определенных ст. 163 Налогового кодекса, но самой распространенной из них является именно зарплата. И бизнесу нужно будет закладывать это повышение в свои расчеты фонда заработной платы.

Юридические лица – как плательщики налога на прибыль, так и "упрощенцы" – также станут плательщиками военного сбора по ставке 1% дохода от любой деятельности.

"Любой дополнительный налог с оборота, не учитывающий маржинальность бизнеса, обычно заставляет предприятие соответственно повышать цены. Скорее всего, не станет исключением и этот случай", - говорит собеседник РБК-Украина.

То же касается физических лиц-предпринимателей, уплачивающих единый налог. Для первой, второй и четвертой группы ставка военного сбора составит 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц (т.е. дополнительно 710 грн ежемесячно).

А наиболее распространенная третья группа ФЛП - плательщиков единого налога в дополнение к своим обычным 5% единого налога от выручки (или 3%, если они являются плательщиками НДС) тоже будет уплачивать 1% военного сбора, то есть в общей сложности 6% от выручки. В целом, такое повышение не выглядит критическим, если вспомнить, что в 2013 году ставки единого налога достигали 7%, и тогда не было никакой войны.

Повышение налогов бизнес будет закладывать в цены (фото: Getty Images)

Также военный сбор будет взиматься с отдельных видов операций, в частности:

5% стоимости банковских металлов, в случае их приобретения юридическими и физическими лицами у банков;

30% стоимости реализованных ювелирных изделий предприятиями, учреждениями, организациями и ФЛП, осуществляющими розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней;

15% стоимости приобретенных легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью;

5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;

5% стоимости услуг мобильной связи.

Следовательно, следует ожидать со стороны мобильных операторов соответствующего повышения конечных тарифов на мобильную связь. Что же касается военного сбора с легковых автомобилей, то, учитывая статистику первых регистраций в Украине автомобилей премиум-класса во время войны, подобный шаг выглядит даже немного запоздалым, считает Юрий Цыганок. Хотя в целом для рынка новых легковых автомобилей это скорее негативный шаг, и остается надеяться, что ставка, по крайней мере, будет пересмотрена при рассмотрении депутатами.

Среди других изменений, не касающихся военного сбора, следует отметить, что налоговики смогут потребовать от плательщиков проведения инвентаризации любых активов в их присутствии, а в случае отказа получат право наложения административного ареста активов.

Розничные торговцы топливом будут ежемесячно платить авансовый взнос по налогу на прибыль в размере 0,5 минимальной зарплаты в расчете на каждый кубометр резервуаров для хранения топлива на месте розничной торговли. Видимо, стоит ожидать сопротивления этому нововведению со стороны крупных топливных розничных сетей, однако это вполне ожидаемая инициатива со стороны чиновников.

Будет введен акцизный налог в размере 0,1 евро за 1 литр на сладкие безалкогольные напитки, о чем уже давно шла речь.

В заключение - относительно сроков вступления в силу этих изменений в случае их принятия. В Заключительных положениях сказано, что Закон вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования. Учитывая календарный план сессий парламента, вряд ли это произойдет раньше конца августа, а то и в сентябре. Затем, как это всегда происходит, еще будут "технико-юридические" правки, и официальная публикация состоится не раньше сентября. Следовательно, запланированные правительством изменения вряд ли произойдут раньше 1 октября.

"Собрать за последний квартал дополнительные 125 миллиардов, о которых идет речь в пояснительной записке, – выглядит слишком оптимистично. Хотя в целом предложенные изменения с акцентом именно на военный сбор выглядят целиком логическими. По крайней мере, более логично, чем общее повышение НДС до 22-23%, которое тоже рассматривалось как альтернативный вариант", - убеждает собеседник РБК-Украина.

С такой логикой согласны не все.

Как усиление налогового давления повлияет на бизнес и население

Ряд экспертов убежден, что обсуждаемый ранее вариант повышения ставки НДС был бы лучшим решением в рамках нынешних правительственных инициатив.

По мнению старшего экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, в предложенном правительством пакете повышения налогов есть серьезная проблема – он игнорирует значительную теневую экономику страны, так называемых экономических "уклонистов". Альтернативой является повышение косвенных налогов, то есть повышение налогообложения всего конечного потребления.

"И контрабандисты, и обнальщики, и криптоскамеры, и гаражные СТО, и владельцы магазинчиков с контрабандной польской молочкой, итальянской колбасой и бытовой химией покупают товары с НДС и акцизами. Повышение ставки НДС до 23% (как в Польше) могло бы заменить сбор для наемных работников. Повышение ставки НДС до 25% (как в Хорватии или Дании) могло бы заменить 1% налог с оборота для юридических лиц", - подсчитывает экономист.

По мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Украина Олега Гетмана, предлагаемый правительством налог с оборота для бизнеса является самым вредным из всего пакета новаций. Альтернативой ему должно стать в первую очередь улучшение налогового администрирования и повышение налога на землю и недвижимость, прежде всего для крупных предприятий.

Следующим шагом должно стать повышение ставки НДС, хотя бы временное. А вот налог с оборота предприятий и повышение военного сбора с доходов граждан стоило избегать в принципе.

Ну и, конечно, стоит пересматривать государственные расходы, в частности, на фоне существенных социально-демографических изменений, которые произошли в стране с начала полномасштабной войны.

Аналогичного мнения придерживается первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран. По его убеждению, от правительственных налоговых инициатив в их нынешнем виде пострадают, в первую очередь, виды бизнеса, к которым будет применен налог с оборота. Это преимущественно компании со сложными технологическими цепочками. Если при этом не будет происходить борьба с "черным" и "серым" бизнесом, то пострадает от увеличения налоговой нагрузки преимущественно "белый" бизнес.

"Налог с оборота – одно из неудачных предложений правительства. Это старая история. Введение налога с оборота обсуждается с первых дней независимости Украины. Время от времени этот вопрос поднимается. Как говорится: в Минфине он всегда лежит как запасной вариант", - говорит собеседник РБК-Украина.

Кроме увеличения налоговой нагрузки, налог с оборота сделает неконкурентными украинские товары таких отраслей как машиностроение и металлургия. Выйдет так, что при покупке импортного товара потребителю придется платить налогов меньше, чем при покупке товара отечественного производства.

Из-за повышения налогов украинские товары могут стать менее конкурентными (фото: Getty Images)

Другое новшество, вызывающее вопрос – это увеличение военного сбора с доходов наемных работников с 1,5 до 5%. Опасность заключается в том, что часть наемных работников уйдут в "тень", притом что сейчас в "тени" уже работают по меньшей мере 30% наемных работников.

Проблема состоит в самом администрировании налога с оборота. Для этого нужно, в частности, разработать программное обеспечение, методики, чтобы администрирование не оказалось дороже, чем соберут потом налогов.

"Поэтому в нынешней ситуации в Украине было бы лучше поднять НДС – на 1-1,5%. Этот налог уже ясен, "обкатан"", - резюмирует Михаил Непран.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей ожидают, что повышение налогов для предпринимателей больше всего отразится на ФЛПах и сделает их деятельность еще более сложной.

"Риски растут, в том числе с точки зрения отсутствия коммуникаций власти-бизнес. Такие вещи следует обсуждать с бизнес-ассоциациями, отраслевыми союзами производителей, национальными экспертами и просчитывать плюсы и минусы для экономики", - отмечает президент УСПП Анатолий Кинах.

"Компенсацией" ожидаемых сотен миллиардов гривен новых налогов для бюджета может быть усиление теневого сектора, ускорение закрытия бизнесов, перенос капиталов за границу. А еще – предприятия будут снижать затраты, в частности уменьшая заработные платы. В краткосрочной перспективе это может привести к потере рабочих мест и снижению покупательной способности населения. В долгосрочной перспективе – к уменьшению поступлений в бюджет из-за увеличения объемов теневой экономики.

"Для граждан повышение налогов и акцизов означает рост цен на товары и услуги. Бизнес будет закладывать новые налоги в цены. В частности, повышение акцизов на горючее приведет к росту стоимости транспортных услуг. Все это снизит покупательную способность населения и может подтолкнуть часть граждан к уклонению от уплаты налогов или приобретению контрафактной продукции", - предупреждает собеседник РБК-Украина.

Отдельно стоит отметить, что для украинцев вырастет стоимость приобретения жилья, а также новых автомобилей, что увеличит импорт подержанных авто.

В целом, любое повышение налогов отрицательно сказывается на бизнесе. Это экономическая аксиома. Как правило, увеличение налогов – вынужденный и непопулярный шаг, на который государство идет в последнюю очередь. Видимо, в Украине наступил момент для принятия подобных решений.

В течение 2,5 лет с начала полномасштабной войны экономика Украины держится на удивление "неплохо". Как правило, страны в состоянии войны находятся в очень тяжелых, а иногда катастрофических экономических условиях, в частности, из-за роста цен и обнищания населения. Украинцы должны избежать катастрофического сценария.

При подготовке материала использован текст законопроекта №11416, комментарии экономических экспертов и представителей украинского бизнеса.