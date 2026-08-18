Бюджетник и субфлагман: Samsung случайно рассекретила два новых смартфона

Samsung раскрыла сразу два новых смартфона к презентации. Galaxy A08 и S26 FE засветились в Google Play Console вместе с характеристиками и официальными рендерами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Techout Look.
Бюджетная модель Galaxy A08 4G появилась в базе под номером SM-A085F. Устройство тестировали с 8 гигабайтами оперативной памяти и новой ОС Android 17.
За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6789V/CD . Чип содержит 2 ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 гигагерца и 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 гигагерца, а также графику Mali-G57.
Samsung готовит мощный бюджетник (скриншот: The rechout Look)
Конфигурация соответствует чипсету MediaTek Helio G99, который использовался в предшественнике Galaxy A07 4G.
Дисплей смартфона имеет разрешение 720 на 1600 пикселей и плотность 300 DPI. Рендер из базы данных показывает экран с каплевидным вырезом, двойную основную камеру и белый цвет корпуса.
Galaxy A08 (скриншот: The rechout Look)
Модель Galaxy S26 FE указана в списке под номером SM-S741U. Она также получила 8 гигабайт оперативной памяти и работает под управлением Android 17.
"Сердцем" устройства стал фирменный чипсет Samsung s5e9955, соответствующий процессору Exynos 2500.
Его архитектура содержит:
Экран новинки предлагает разрешение 1080 на 2340 пикселей и плотность 450 DPI.
Galaxy S26 FE тянет на уровень субфлагмана (скриншот: The rechout Look)
Рендер демонстрирует светло-бирюзовый цвет корпуса, а также тройную камеру, расположенную вертикально в овальном блоке.