RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Бюджетник и субфлагман: Samsung случайно рассекретила два новых смартфона

15:18 18.08.2026 Вт
2 мин
ОЗУ приятно удивит пользователей
aimg Ольга Завада
Samsung зажгла будущие смартфоны (фото: Unsplash)

Samsung раскрыла сразу два новых смартфона к презентации. Galaxy A08 и S26 FE засветились в Google Play Console вместе с характеристиками и официальными рендерами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Techout Look.

Характеристики и дизайн Galaxy A08 4G

Бюджетная модель Galaxy A08 4G появилась в базе под номером SM-A085F. Устройство тестировали с 8 гигабайтами оперативной памяти и новой ОС Android 17.

За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6789V/CD . Чип содержит 2 ядра Cortex-A76 с частотой до 2,2 гигагерца и 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 2,0 гигагерца, а также графику Mali-G57.

Samsung готовит мощный бюджетник (скриншот: The rechout Look)

Конфигурация соответствует чипсету MediaTek Helio G99, который использовался в предшественнике Galaxy A07 4G.

Дисплей смартфона имеет разрешение 720 на 1600 пикселей и плотность 300 DPI. Рендер из базы данных показывает экран с каплевидным вырезом, двойную основную камеру и белый цвет корпуса.

Galaxy A08 (скриншот: The rechout Look)

Параметры субфлагмана Galaxy S26 FE

Модель Galaxy S26 FE указана в списке под номером SM-S741U. Она также получила 8 гигабайт оперативной памяти и работает под управлением Android 17.

"Сердцем" устройства стал фирменный чипсет Samsung s5e9955, соответствующий процессору Exynos 2500.

Его архитектура содержит:

  • 1 ядро Cortex-X925 с частотой 3,4 гигагерца;
  • 2 ядра Cortex-A725 с частотой 2,9 гигагерца;
  • 5 ядер Cortex-A725 с частотой 2,35 гигагерца;
  • 2 ядра Cortex-A520 с частотой 1,85 гигагерца;
  • графический ускоритель Samsung Xclipse 950

Экран новинки предлагает разрешение 1080 на 2340 пикселей и плотность 450 DPI.

Galaxy S26 FE тянет на уровень субфлагмана (скриншот: The rechout Look)

Рендер демонстрирует светло-бирюзовый цвет корпуса, а также тройную камеру, расположенную вертикально в овальном блоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
AndroidSamsungГаджетыСмартфоны