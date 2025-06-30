Бюджетная реформа Трампа уничтожит медицинскую защиту 12 млн американцев: что известно
Новый бюджетный план президента США Дональда Трампа может стать шокирующим ударом для миллионов американцев. Из-за этого законопроекта медицинского страхования лишатся почти 12 миллионов человек уже в ближайшие десять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и BBC.
Так, по новым подсчетам беспартийного Бюджетного управления Конгресса США (CBO), если сенатская версия законопроекта о бюджете станет законом, то к 2034 году почти 11,8 миллиона американцев могут остаться без медицинского страхования. Это даже на миллион больше, чем предполагалось в предыдущем проекте от Палаты представителей.
Документ предусматривает масштабное сокращение финансирования Medicaid, Medicare и Obamacare - совокупно более чем на 1,1 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, из чего более триллиона придется именно на Medicaid.
Больше всего эти ограничения коснутся людей с низким доходом, пенсионеров, детей и людей с инвалидностью, ведь сегодня программа Medicaid охватывает более 71 миллиона американцев.
Вместе с тем, более 80% американцев могут рассчитывать на снижение налогов уже в следующем году, но больше всего от этого выиграют состоятельные налогоплательщики, считают в Центре налоговой политики.
Кроме того, законопроект предусматривает требование к работе для большинства взрослых, которые хотят получить медицинскую помощь, и уменьшает объем налогов, которые штаты могут взимать с медицинских работников для финансирования Medicaid.
Напомним, американский миллиардер Илон Маск резко высказался против налоговой инициативы президента США Дональда Трампа. По его словам, реализация этого плана может серьезно навредить экономике страны.
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