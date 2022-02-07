З бюджету виділили кошти на соціалку за лютий: які заплановані виплати

Таким чином, найближчим часом кошти за лютий поточного року надійдуть на рахунки отримувачів, відкриті у банку або через "Укрпошту", для виплати:
- щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;
- державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновленні дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, яким не встановлено інвалідності;
- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- державної соціальної допомоги на догляд;
- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
- тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
- допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;
- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- оплата послуг патронатного вихователя, виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та здійснення видатків на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".
Нагадаємо, відповідно до закону про державний бюджет, витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг передбачено на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планувалося витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).