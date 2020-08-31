Бюджет внесуть в Раду до 15 вересня, - представник Кабміну в ВР

Кабінет міністрів подасть проект державного бюжету на 2021 рік до Верховної ради у встановлений законодавством строк. Відповідну до закону, бюджет подадуть до ВР до 15 вересня.

Про це заявив представник уряду у парламенті Василь Мокан у ході засідання погоджувальної ради.

Так, спікер Ради Дмитро Разумков зазначив, що урядовці мають вчасно подати держбюджет до парламенту.

"До представника уряду у Верховній раді України: не забути, що бюджет повинен бути поданий до ВР до 15 вересня 2020 року", - сказав глава парламенту.

Мокан своєю чергою заявив, що серед основних питань на цій сесії - проект підготовки державного бюджету на наступний рік.

"І хочу також поінформувати, що триває над цим робота. І, у встановлений законодавством термін, буде подано до 15 вересня проект головного фінансового документу нашої держави", - підкреслив представник Кабміну у Раді.

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