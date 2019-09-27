Бюджет отримав від розмитнення "євроблях" у 7 разів більше запланованого

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Від розмитнення при річному плані у сумі 1 млрд гривень за 8 місяців надійшло 7,1 млрд гривень

За 8 місяців цього року до державного бюджету надійшло у 7 разів більше платежів від розмитнення "євроблях", ніж очікувалося. Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної ради.

Так, комітет з питань бюджету розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про держбюджет на 2019 рік у першому півріччі та інформацію про виконання державного бюджету в поточному році.

"Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01.01.2015 р. до дня набрання чинності законом від 08.11.2018 р. № 2611-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що такі платежі зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Пенсійному фонду: при річному плані у сумі 1 млрд грн за 8 місяців 2019-го надійшло загалом 7,1 млрд грн, або в 7 разів більше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників "евроблях". Документ уже був опублікований у виданні "Голос України" та набув чинності.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні планують змінити порядок розмитнення "євроблях". Зокрема, в МІУ пропонують розділити такі авто на дві категорії. Перша - це старі автомобілі, які вже знаходяться на території України (до певного обсягу і до певного віку). Такі автівки можуть бути розмитнені за єдиною ставкою і єдиним платежем. Новіші автомобілі будуть оформлятися за спеціальною формулою.