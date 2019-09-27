ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бюджет отримав від розмитнення "євроблях" у 7 разів більше запланованого

Новини » Фінанси    27.09.2019 - 17:37
Бюджет отримав від розмитнення "євроблях" у 7 разів більше запланованого
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Від розмитнення при річному плані у сумі 1 млрд гривень за 8 місяців надійшло 7,1 млрд гривень

За 8 місяців цього року до державного бюджету надійшло у 7 разів більше платежів від розмитнення "євроблях", ніж очікувалося. Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної ради.

Так, комітет з питань бюджету розглянув висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про держбюджет на 2019 рік у першому півріччі та інформацію про виконання державного бюджету в поточному році.

"Відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01.01.2015 р. до дня набрання чинності законом від 08.11.2018 р. № 2611-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що такі платежі зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Пенсійному фонду: при річному плані у сумі 1 млрд грн за 8 місяців 2019-го надійшло загалом 7,1 млрд грн, або в 7 разів більше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників "евроблях". Документ уже був опублікований у виданні "Голос України" та набув чинності.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні планують змінити порядок розмитнення "євроблях". Зокрема, в МІУ пропонують розділити такі авто на дві категорії. Перша - це старі автомобілі, які вже знаходяться на території України (до певного обсягу і до певного віку). Такі автівки можуть бути розмитнені за єдиною ставкою і єдиним платежем. Новіші автомобілі будуть оформлятися за спеціальною формулою.

Бюджет-2019 за 8 місяців виконано з профіцитом, - Рахункова палата У Раді заявили про ризики щодо виконання доходів загального фонду бюджету-2019
Новини України Бюджет 2019евробляхи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся