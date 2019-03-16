Бюджет Харківської області став втричі потужніший, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (прес-служба ХОДА)

Світлична розповіла про стан розвитку економіки Харківської області

Голова ХОДА Юлія Світлична разом з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом взяла участь у засіданні Ради регіонального розвитку в Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Відкриваючи захід, прем'єр-міністр відзначив ті зміни, які сталися в країні з 2014-го року, в тому числі завдяки децентралізації.

"За 4 роки ми провели реформу децентралізації, яка дала нам можливість втричі збільшити місцеві бюджети, в 5 - 7 разів збільшити бюджети розвитку громад. Це відкриває абсолютно нову сторінку історії нашої держави. Але важливо, щоб ми ефективно використовували ці ресурси", - сказав Гройсман.

Він акцентував, що ключові завдання зараз - "дати абсолютно нову якість освіти, медицини, інфраструктури".

Глава уряду також відзначив внесок Харківської області у розвиток національної економіки.

"Ви потужний науковий і промисловий регіон, що дає сьогодні досить позитивну динаміку і вносить свій вклад у розвиток національної економіки, - сказав Володимир Гройсман. - Ваш промисловий комплекс досить конкурентний. Сьогодні ви гідно представляєте Україну на міжнародних ринках".

Про стан розвитку економіки Харківської області під час засідання Ради доповіла голова ХОДА Юлія Світлична. Вона повідомила, що за останні 3 роки машинобудівна промисловість області зросла на 35%, а кількість робітників у промисловості збільшилася на 5000.

"Така динаміка - вперше за останні роки. У нас кращий рівень зайнятості населення в країні і кращий рівень якості освітніх послуг", - сказала голова ХОДА.

Вона зазначила, що ще кілька років тому такі результати розвитку Харківської області багато хто не вірив.

"Пам'ятаю, як ми чули від тих, хто не вірив в Україну, що інвестори підуть з Харкова, тому що поруч - межі, поруч - війна; що європейський ринок для нас так і не відкриють, а без російського ми пропадемо; нас переконували, що харківська промисловість завалиться. І знову у всіх, хто бачив схід України в розпачі і розрухи, нічого не вийшло. Ні один великий інвестор з Харківської області не пішов. Навпаки, більшість інвесторів розширює своє виробництво, і 2,7 млрд доларів капітальних інвестицій, які національний та іноземний бізнес за останні п'ять років вклали в економіку Харківської області, це тільки підтверджують", - сказала Світлична.

Керівник області також повідомила, що зведений місцевий бюджет Харківської області став втричі потужніший. І саме це дозволяє регіону реалізовувати будівельні проекти, ремонтувати і відновлювати важливі об'єкти.

"Обласна філармонія, яку Харків чекав з 1989 року. Нова станція метро, яку харків'янам обіцяли ще з дев'яносто другого. Нова сучасна школа на 640 місць в молодіжному селищі під Харковом, яка побудована "з нуля" вперше за останні десять років, сучасний - навіть за європейським рівнем - Регіональний центр адміністративних послуг", - сказала Світлична.

Нагадаємо, 14 березня в Харківській області проходить розширене засідання Ради регіонального розвитку під головуванням прем'єр-міністра України. У заході беруть участь представники всіх районів області, керівники підприємств, установ освіти, охорони здоров'я і т. п.

Під час робочої поїздки в Харківську область Володимир Гройсман також відвідає підприємство "Турбоатом".