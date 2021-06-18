Бюджет-2020: Рада взяла до відома звіт Кабміну про виконання

Верховна рада прийняла до відома звіт уряду про виконання державного бюджету на 2020 рік. Народні депутати підтримали проект постанови №5612.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 232 нардепи.

Згідно з постановою, фактичні макропоказники економічного і соціального розвитку України за 2020 рік суттєво відрізнялися від їх прогнозу, врахованого при затвердженні державного бюджету, та були дещо відмінними від уточненого прогнозу, підготовленого у зв’язку з впливом на світову економіку та економіку України негативних факторів (насамперед пандемії COVID-19 і карантину).

За попередніми даними, номінальний валовий внутрішній продукт за звітний період становив 4.194,1 млрд гривень (при прогнозі 4.510,8 млрд гривень і уточненому прогнозі 3.985,5 млрд гривень) та відбулося його реальне падіння на 4 відсотки (при прогнозі зростання на 3,7 відсотка та уточненому прогнозі падіння на 4,8 відсотка).

При цьому індекс споживчих цін (грудень 2020 року до грудня 2019 року) становив 105 відсотків при прогнозі 105,5 відсотка і уточненому прогнозі 111,6 відсотка. Реальна заробітна плата зросла на 7,4 відсотка у порівнянні з 2019 роком при її прогнозному зростанні на 10,1 відсотка та уточненому прогнозному зменшенні на 4,5 відсотка.

"За оцінкою Рахункової палати, відмінності окремих фактичних макропоказників від прогнозних призвели до недонадходження 74,6 млрд гривень доходів і водночас до зменшення витрат на погашення й обслуговування боргу та деяких видатків на 37,3 млрд гривень", - сказано у документі.

Підкреслюється, що закон про держбюджет вперше в історії України схвалили за півтора місяця до початку планового бюджетного періоду, але протягом року прийнято 17 законів про внесення змін до бюджету. Значна кількість таких змін показників держабюджету в основному спричинена об'єктивними факторами, пов’язаними з COVID-19, водночас свідчить про необхідність підвищення якості й реалістичності планування бюджетних показників.

"В результаті загальні параметри державного бюджету суттєво змінено: доходи зменшено на 73,5 млрд гривень (або на 6,7 відсотка), видатки збільшено на 131,2 млрд гривень (або на 11,1 відсотка), граничний обсяг дефіциту збільшено на 204,1 млрд гривень (або майже у 2,2 раза)", - вказано у постанові.

Доходи державного бюджету за 2020 рік становили 1.076 млрд гривень (або 105,3 відсотка затверджених із змінами показників) та збільшилися на 77,7 млрд гривень у порівнянні з 2019 роком.

Загалом Рахункова палата зауважує, що стан виконання окремих доходів державного бюджету свідчить про недостатню якість макроекономічного прогнозування, а прорахунки і недоліки планування доходів при складанні проекту бюджету та внесенні змін до нього спричинили як перевиконання, так і невиконання окремих платежів.

Використання коштів з COVID-фонду

Видатки державного бюджету за відповідною бюджетною програмою передбачено в обсязі 80,9 млрд гривень (з урахуванням змін до закону про бюджет та урядових рішень щодо перерозподілу видатків). За загальним фондом - 72 млрд гривень, за спеціальним фондом - 8,9 млрд гривень.

Відповідно до 41 рішення КМУ, загалом з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 66,5 млрд грн (або 82,2 відсотка уточненого плану).

"Щодо залишку невикористаних у 2020 році відповідних коштів спеціального фонду державного бюджету (6,1 млрд гривень) збережено цільове спрямування на 2021 рік", - сказано у постанові.

Рахункова палата підкреслює, що Кабмін та головні розпорядники коштів держбюджету не забезпечили прийняття прозорих і послідовних рішень про виділення коштів з цього фонду.

Вказано, що це відбулося через прорахунки при підготовці рішень, які не враховували ризиків виникнення недостатності ресурсів фонду для оперативного спрямування на боротьбу з COVID-19 у разі загострення цієї хвороби. Це призвело до неодноразового перерозподілу виділених коштів та неналежного їх використання.