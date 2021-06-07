Виконання бюджету-2020: Раді рекомендують взяти до відома звіт Кабміну

Верховній раді рекомендують взяти до відома звіт уряду про виконання державного бюджету на 2020 рік. Таку рекомендацію надав комітет з питань бюджету.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Державний бюджет у 2020 році виконано за: доходами в сумі 1.076.027 млн грн; видатками - 1.288.121,3 млн грн; обсягом повернення кредитів - 9.517,2 млн грн; обсягом надання кредитів - 15.033,9 млн грн; з дефіцитом у сумі 217.611 млн грн", - вказано у повідомленні.

"Члени комітету ухвалили рішення: рекомендувати Верховній раді звіт Кабінету міністрів про виконання ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік" взяти до відома та надати відповідні доручення КМУ згідно з проектом постанови №5612", - сказано у повідомленні.

Комітет з питань бюджету вирішив направити уряду такі доручення у вигляді рекомендації.