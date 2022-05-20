"Була б мотивація". Окупанти скаржаться, що не отримують обіцяних виплат

"Повинно, коротше, прийти відразу за березень і до 20 числа - за квітень. Але я не вірю в це, чесно, не вірю. Бо вже прокуратура, коротше, у бригаді у нас у Будьонівську працює за ці гроші. Тому що реально не виплачують людям... ", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що російські військові чиновники привласнюють кошти солдатів, тому окупанти в Україні частіше питають, чому вони тут знаходяться.

"А толку ми тут? За кого боремося? Ні за кого, блін, взагалі... Так хоч була б мотивація", - сказав російський солдат.