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"Була б мотивація". Окупанти скаржаться, що не отримують обіцяних виплат

Фото: СБУ опубліковали перехоплену розмову окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки опублікувала чергове перехоплення розмови російського окупанта. Він поскаржився, що ще досі не отримав обіцяної зарплати за березень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Повинно, коротше, прийти відразу за березень і до 20 числа - за квітень. Але я не вірю в це, чесно, не вірю. Бо вже прокуратура, коротше, у бригаді у нас у Будьонівську працює за ці гроші. Тому що реально не виплачують людям... ", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що російські військові чиновники привласнюють кошти солдатів, тому окупанти в Україні частіше питають, чому вони тут знаходяться.

"А толку ми тут? За кого боремося? Ні за кого, блін, взагалі... Так хоч була б мотивація", - сказав російський солдат.

Нагадаємо, російські військові все частіше починають себе калічити, щоб не воювати в Україні.

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