Был военным медиком. Стало известно имя погибшего в Украине британца

"45-летний Шенкин из Глазго "погиб как герой в акте храбрости как фельдшер", - написала его семья в соцсетях.

Он стал восьмым британцем, убитым в Украине с начала войны, которую начала Россия почти год назад. В сообщении в Facebook семья Шенкина сообщила, что он умер в декабре.

Фото: военный фельдшер Джонатан Шенкин (facebook.com Bestinfos01)

"Приступив в ряды Вооруженных сил Украины, он принес самую высокую жертву ради защиты ценностей, в которые мы все верим. У него остались сын и дочь, которым он был предан", - говорилось в сообщении.

Шенкин родился и вырос в Глазго, прежде чем присоединился к израильской армии, жил в Лондоне и на Мальте. Его семья говорит, что он руководил собственным охранным бизнесом и работал в Ираке, Афганистане, Омане, Сомали, Анголе, Филиппинах и Южной Корее.

"Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, погибшего в Украине, и поддерживаем контакты с местными властями", - заявил очаг министерства иностранных дел Великобритании.