Был в команде с Усиком и Ломаченко: непобедимый украинский боксер возобновляет карьеру

39-летний боец проведет встречу с аргентинцем Кристианом Хавьером Айялой. Поединок состоится 30 января в канадском Монреале и пройдет в формате десяти раундов.

Айяла младше Шелестюка на 14 лет. Его статистика: 13 побед (4 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Аргентинец завершил в свою пользу четыре поединка подряд. Последний из них состоялся 10 августа прошлого года. В нем Айяла одолел своего земляка Гвидо Ромеро. В общем рейтинге аргентинских боксеров от BoxRec будущий соперник украинца занимает второе место.

Шелестюк в последний раз выходил на ринг два года назад - в марте 2022-го, когда встретился с представителем Венесуэлы Габриэлем Маэстре. Тот бой завершился вничью. Всего на счету украинца 19 побед на профи-ринге (13 нокаутов) и одна ничья.

Кто такой Тарас Шелестюк

Уроженец Макеевки. На любительском уровне - чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в первой средней весовой категории (до 69 кг). Входил в легендарную сборную Украины вместе с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком, Денисом Беринчиком и другими.

В профессиональный бокс перешел в 2013 году, став клиентом компании Banner Promotions. Живет в США. Все свои профессиональные поединки провел на североамериканском континенте (большинство в США, по одному - в Мексике и Канаде).

Первым серьезным соперником Шелестюка стал россиянин Козаев, которого в 2015-м украинец одолел по решению судей. Благодаря этой победе получил вакантные титулы WBA Intercontinental и WBO NABO.