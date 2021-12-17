Бустерне щеплення ефективне від штаму "Омікрон" на 85%, - дослідження

Дослідники з Великобританії проаналізували можливий вплив щеплення від коронавірусу на штам "Омікрон". За їх словами, бустерне щеплення може забезпечити близько 85% захисту від важкого захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

За даними дослідників, ефективність бустерного щеплення від "Омікрона" трохи менше, ніж при штамі "Дельта". Однак це означає, що додаткова доза все одно дозволить багатьом людям уникнути госпіталізації.

Дослідники кажуть, що існує високий ступінь невизначеності, поки не буде зібрано більше реальної інформації про цей новий штам коронавірусу, який швидко поширюється.

Дослідження показали, що у людей, які отримали два щеплення від коронавірусу, здатність антитіл знищувати вірус знижується у 20-40 разів. За попередніми даними, ефективність вакцини проти "Омікрона" буде знижуватися.

Навіть після ревакцинації захист від важкого захворювання, викликаного штамом "Омікрон", може скласти від 80 до 85,9%, в порівнянні з 97% для"Дельта".