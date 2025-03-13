Business Day КСУ: эксперты обсудили последние тенденции и перспективы строительного рынка Украины

Вопросы регуляции и состояния рынка строительной продукции, тенденции на рынке и государственные программы в сфере девелопмента, важные события и изменения в отрасли обсудили во время Business Day КСУ 11 марта 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов мероприятия.

Мероприятие собрало более 200 участников, которые имели возможность подискутировать, обменяться информацией и получить важные инсайты.

Первый блок был посвящен обсуждению еврогармонизации рынка строительной продукции в Украине: состояния внедрения и нововведений. Модератором выступил Александр Червак, Исполнительный директор КСУ.

В частности, Татьяна Сытник, Руководитель отдела В2В и стратегических исследований компании CBR, презентовала вторую часть исследования, выполненного по заказу КСУ "Цементный рынок в Украине: взгляд потребителей, производителей и разработчиков государственной политики".

С некоторыми интересными тезисами из исследования можно ознакомиться по ссылке.

К мероприятию присоединилась специальная приглашенная спикерка, Квета Кабатникова, делегированный национальный эксперт, Генеральный директорат по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и МСП Еврокомиссии (DG GROW).

Госпожа Квета рассказала о новом Регламенте (ЕС) 2024/3110 (CPR - Construction Products Regulation) о строительной продукции, нововведениях, а также вызовах, с которыми сталкивается бизнес при переходе.

Так, общие принципы нового CPR базируются на 305 регламенте ЕС. А к новым элементам относятся:

Гармонизированные стандарты, основанные на показателях эффективности, требования к продукции (DA), информация о продукции (Приложение IV)

Обязательная декларация экологических характеристик

Анализ жизненного цикла в соответствии с EN 15804

Проверка нотифицированным органом в системе 3+

Декларация характеристик, которая может предоставляться в цифровом формате, а в будущем станет обязательным использование цифрового паспорта продукции, который будет введен

Уточненные обязательства экономических операторов, в частности онлайн-маркетплейсов

Спикер подчеркнула, что в течение определенного периода новый Регламент (ЕС) 2024/3110 будет сосуществовать вместе с 305 Регламентом ЕС.

Елена Воскобойник, директор департамента технического регулирования в строительстве Министерства развития общин и территорий Украины, проинформировала о работе по внедрению 305 Регламента ЕС в Украине.

Относительно фактического состояния внедрения, важным аспектом является принятие регламентов технических спецификаций методом перевода. Сейчас продолжается активная работа в этом направлении: ежегодно переводится около 100 стандартов. В то же время, одной из значительных проблем является сложность по обеспечению необходимых лабораторий для проведения анализов продукции. Министерство развития совместно с Минэкономики активно работают над решением данного вопроса.

В дискуссии также приняли участие:

Евгений Доильницын, заместитель начальника управления стандартизации, анализа и международного сотрудничества - начальник отдела анализа и политики стандартизации департамента технического регулирования Министерства экономики Украины, который отметил, что работы по национальной стандартизации в сфере строительных материалов и строительства являются одними из самых активных, в частности, благодаря экспертам бизнеса, которые принимают активное участие в этом процессе.

Валентина Янович, начальник управления технических регламентов и оценки соответствия департамента технического регулирования Министерства экономики Украины. Эксперт отметила, что сейчас продолжаются поиски путей решения проблемы нехватки органов оценки соответствия.

Наталья Дюжилова, заместитель председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины, рассказала как сейчас осуществляется государственный рыночный надзор за строительными изделиями, в частности, кто и что подлежит проверке. Так, у распространителей, среди прочего, проверяются: наличие знака соответствия техническому регламенту; наличие сопроводительной документации; обследование образцов соответствующей продукции; отбор и экспертиза образцов продукции. А у производителей, в частности, проверяется наличие декларации о соответствии или сертификата соответствия. Как отметила госпожа Наталья, проверки, прежде всего, осуществляются в местах реализации продукции. А при условии выявления нарушений, происходит проверка производителя.

Павел Качур, председатель Ассоциации "Укрцемент", и Людмила Крипка, исполнительный директор Ассоциации "Укрцемент", поделились опытом внедрения технических регламентов и директив ЕС производителями цемента Украины.

Геннадий Фаренюк, директор ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций", проинформировал об имплементации новых технологий на рынке и о европейских руководств по техническому принятию (ETAG), принятых как национальные стандарты Украины.

Владимир Каськив, заместитель директора по научной работе ГП "Национальный институт развития инфраструктуры", рассказал о внедрении инноваций в сфере восстановления инфраструктуры в контексте технического 305 Регламента ЕС. Он отметил, что за последние 2 года было гармонизировано более 150 национальных стандартов (ДСТУ EN).

Второй блок был посвящен обсуждению новых правил и возможностей в девелопменте в 2025 году.

Аналитику и экспертные мнения представили:

Елена Унаньян, директор по развитию ЛУН

Анастасия Качан, Старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine

Владимир Анушкевич, секторальный проектный менеджер Команды поддержки реформ Министерства развития общин и территорий Украины

Анна Лаевская, председатель Комитета КСУ по вопросам девелопмента, коммерческий директор компании Интергал-Буд,

Анатолий Беркута, вице-президент КСУ,

Ольга Сидорчук, председатель Комитета КСУ по вопросам нормативной и законопроектной деятельности, Руководитель юридической компании SEMPRA LAW

Дмитрий Михайленко, председатель наблюдательного совета Crowe Mikhailenko

Также активное участие в дискуссии приняли присутствующие представители девелоперских компаний.

Участники получили подробную информацию о состоянии рынка жилой недвижимости, обзор рынка офисной недвижимости Киева за 2024 год; возможностей для девелоперов в контексте внедрения социального арендного жилья, а также по актуальным вопросам налогообложения операций с будущими правами на недвижимое имущество.

Во время третьего блока состоялось расширенное заседание Совета директоров КСУ.

"Мы общаемся активно с международными партнерами, и они хотят выходить на украинский рынок. Но сталкиваются с проблемами логистики", - отметил Лев Парцхаладзе, президент КСУ.

Эксперт отчитался о мероприятиях, проведенных КСУ в последнее время, и рассказал о проектах, над которыми сейчас работает команда.

Евгений Мецгер, Председатель правления ЧАО "УКРФИНЖИТЛО", прокомментировал ход и достижения программы "еОселя". Уже 15 906 семей приобрели собственное жилье по этой программе. Он также напомнил о последних изменениях, которые произошли: теперь жилье, которое покупается не может быть старше, чем 3 года, за исключением прифронтовых областей и покупки внутренне перемещенными лицами - в таких случаях возраст не может превышать 10 лет.

"Виктор Дорошенко, ключевой эксперт по Украине программы EU4Ukraine Advisory, которая внедряется Европейским Инвестиционным Банком (ЕИБ), рассказал о планах банка на ближайшее время. Он отметил, что ЕИБ не только реализует конкретные проекты, но предоставляет и методическую помощь и делится опытом, приобретенным в Европейском Союзе в течение прошлых десятилетий. Он также напомнил, что недавно были подписаны гарантии для Украины на 2 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Роман Ващук, Бизнес-омбудсмен, проинформировал о ряде значительных проблем, которые тормозят процесс восстановления и затрудняют привлечение инвестиций в Украину. Господин Роман также напомнил о вопросе минимального размера сметной заработной платы.

Павел Качур, председатель Ассоциации "Укрцемент", отметил, что в Украине достаточно цемента для обеспечения потребностей строительной отрасли на этапе восстановления. Он отметил, что развитие украинского производства намного выгоднее для всех стейкхолдеров, чем импорт из-за рубежа и будет иметь чрезвычайно полезное влияние на экономику.

Юрий Баланюк, председатель Национального Агентства квалификаций, прокомментировал проблему отсутствия квалифицированных строительных кадров, решению которой может поспособствовать предоставление квалификаций (квалификационными центрами) тем, у кого есть необходимые навыки, но эти навыки были приобретены вне системы образования. Учет профессиональных стандартов в образовательных программах - это системный подход к реализации профессионального образования. Квалификационные центры - это быстрая возможность организации и детенизации человеческого капитала.

Николай Марчук, Председатель правления Держмолодьжитло, рассказал о деятельности организации, отметив, что большинство программ сейчас ориентированы на помощь с жильем внутренне перемещенным лицам. По состоянию на сейчас более 34 тысяч семей ожидают участия в программе. И уже тысячи семей получили свое жилье.

К дискуссии также присоединился Николай Ильинов, финансовый директор ГУ "Фонд энергоэффективности".

Члены Совета директоров КСУ приняли активное участие в обсуждении актуальных вопросов, а также поделились впечатлениями об участии в мероприятиях в Лас-Вегасе, США: World of Concrete (20-23 января) и выставке IBS (25-27 февраля).

Также в рамках Business Day КСУ состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между КБУ и Украинской Академией Архитектуры. Целью Меморандума является консолидация усилий для быстрого и качественного восстановления разрушенной инфраструктуры и зданий в Украине.

Традиционно во время заседания Совета директоров КСУ состоялось официальное принятие новых членов Конфедерации строителей Украины, которых представил Александр Ротов, Председатель Совета директоров КСУ.

Так, в Совет директоров КСУ вошли:

ООО "КЕЙ ГРУПП"

ТОВ "ТРЕСТ КМБ-3"

ООО "МСК ТРАНССТРОЙ"

ООО "ВЕЛЛ-БИНГ КОНТЕХ"

ООО "КИЕВПРОЕКТ"

ООО "КРОУ МИХАЙЛЕНКО"

ООО "ЭКСПЕРТ ЛАЙН"

ООО "ОПТИМА БИЛДИНГ"

ООО "КОМПАНИЯ "ФАВОРБУД"

ТОВ "ЮК "РИЯКО И ПАРТНЕРЫ"

ПП "ГАЛИЧБУДСЕРВИС"

ТОВ "ХМЕЛЬНИК-БУДЛАЙФ"

ТОВ "3Д ТЕХНОЛОГИИ "ЮТУ"

Действительными членами КСУ стали:

ТОВ "Ю-КОНТРОЛ"

ООО "ЕВРОСПЕЙС"

ОДО "ОДЕБП"

ООО "ПЛАТИНУМБУД"

ПП "ВЕКТОР ИНВЕСТ КОНТРАКТ"

ООО "МАСТЕРПЛАСТ УКРАИНА"

ООО "ТЕЛЕКАРТ-ПРИБОР"

ООО "ТЕРРАМ ГРУПП"

ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ

БЕРДИЧЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ

ООО "ТАВЕКС ПЛЮС"

Организатор: Конфедерация строителей Украины

Финансовый партнер: Глобус Банк

Стратегические бизнес-партнеры КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S

Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, PRAGMATIKA.MEDIA, ICC Ukraine, РБК-Украина, Property Times, ZPP, Час Первых, Відбудова Запоріжжя, StroyObzor, Украинский взгляд, Marketer, Delo. ua, Бизрелиз.