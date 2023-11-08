В Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате (видео)

На месте огненного ЧП, по данным регионального отделения МЧС, работают около тридцати пожарных и 16 единиц техники.

Возгорание произошло в одном из цехов ГОК "Озерный", полыхает неэксплуатируемый цех флотации, пишет издание "Еравна-инфо.24/7". По данным местных властей, вспышка была зафиксирована на площади 500 квадратных метров.

Также спасатели заявляют, что, предварительно, в результате пожара никто из людей не пострадал. Также утверждается, что распространение огня было ликвидировано.

Отметим, что бурятской ГОК "Озерный" занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд.

В сети было опубликовано видео сильного пожара на предприятии.

Пожары и взрывы в России

Напомним, что в последнее время на территории России все чаще начинаются пожары и гремят взрывы.

Так, например, в ночь на 7 ноября в российском Улан-Удэ (Бурятия) произошел масштабный пожар в торговом центре "Гвоздь". Во время него рухнула крыша ТЦ.

Также сообщалось, что в конце октября в Краснодарском крае на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. В результате возник пожар.

Недавно в Москве на территории ТЭЦ после возгорания газопровода начался сильный пожар. Еще месяц назад в Москве на территории торгового центра вспыхнул мощный пожар. Он охватил 500 квадратных метров. Также в начале сентября в столице РФ произошел пожар на крупнейшем заводе по производству двигателей для авиации.