Буряк: в майбутньому парламенті має бути забезпечено захист інтересів регіонів

Місцева влада не завжди може "потягнути" реалізацію великомасштабних проектів, тому багато міст України чекають, що в майбутній парламент увійдуть люди, які захищають їхні інтереси. Про це сказав мер Запоріжжя Володимир Буряк під час відвідування Запорізького аеропорту, де триває будівництво нового пасажирського терміналу, повідомляє прес-служба "Опоблоку".

Спільний візит був здійснений в ході робочої поїздки в Запоріжжі лідера "Опоблоку" Євгена Мураєва.

За словами Буряка, будівництво терміналу планується завершити до кінця цього року. Зараз йдуть оздоблювальні роботи і встановлення обладнання. Далі піде процедура введення його в експлуатацію.

"Термінал в Запоріжжі знаходиться на другому місці в програмі регіонального розвитку аеропортів України. Але знаєте, це було лише на папері. На сьогоднішній день жодної державної копійки не було виділено на будівництво. Термінал ми будуємо за гроші громади міста, а також на запозичені кошти в державних банків", – сказав Буряк.

Окрім терміналу, Запорізькому аеропорту потрібна ще додаткова злітна смуга.

"Місто такі витрати не "потягне", це близько 4 млрд гривень. Тому потрібно, щоб у Верховній раді були депутати, які будуть лобіювати інтереси жителів Запоріжжя. І не тільки нашого міста. Так говорять усі регіони України", – підкреслив запорізький мер.

Пропускна здатність довгоочікуваного нового терміналу аеропорту Запоріжжя розрахована на 400 осіб на годину. Це дасть можливість залучати і відкривати нові авіарейси, що позитивно позначиться на економічному розвитку міста.

На думку лідера "Опоблоку" Євгена Мураєва, будівництво нового терміналу в аеропорту Запоріжжя важливе не тільки для мешканців міста, але і для інвестиційної привабливості регіону.

"Зараз у Запоріжжя дві проблеми. Перша – недобудований міст. Друга – це аварійна дамба, яку щодня перетинають близько 150 тисяч жителів міста. Її ремонт коштує близько 2-3 млрд грн, але проблема в тому, що вона знаходиться на балансі держави. Міська громада не може займатися реконструкцією ДніпроГЕС, інакше це вважатиметься нецільовим використанням бюджету. Це ще раз говорить про гостру необхідність децентралізації, яка передбачає фінансову незалежність регіонів", - зазначив Мураєв.

За його словами, "Опоблок" виступає за глибоку децентралізацію, щоб всі ресурси залишалися на місцях.

"У нашій команді - мери 70 міст, представники промисловості та управлінці. Ми йдемо в парламент, щоб відстоювати інтереси місцевих громад, щоб брати участь у прийнятті державних програм з будівництва та реконструкції інфраструктурних об'єктів. Я абсолютно впевнений в тому, що ми переможемо і проведемо в Раду команду управлінців, які зможуть покласти край вакханалії і зробити так, щоб люди знову пишалися нашою країною", - підкреслив Мураєв.