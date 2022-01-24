Бурміч: ідея "економічного паспорта" гарна, але в Україні вона не спрацює

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Анатолія Бурміча на телеканалі LIVE.

"Ця пропозиція влади викликає багато питань. По-перше, як же діти, які народилися раніше 2019 року? Якщо надавати допомогу молодим українцям, то всім без винятку. По-друге, хіба ми маємо зайві гроші, щоб відкладати їх у Фонд майбутніх поколінь? У нас і без того економічна криза. Нам не вистачає газу, у нас рекордні тарифи та ціни. Ми не можемо забезпечити собі стабільне сьогодні, не кажучи вже про завтра, - підкреслив нардеп.

На думку політика, для того, щоб "економічний паспорт українця" працював, у нас має бути стійка економіка, стабільна валюта та відсутність корупції.

"При тому рівні корупції, який ми маємо, виникають справедливі побоювання, щоб гроші з Фонду майбутніх поколінь раптово кудись не зникли, як невідомо куди пішли гроші з "ковідного" фонду. Тобто, посилаючись на наш минулий сумний досвід, можна з впевненістю сказати, що економічний паспорт - це просто черговий піар і спосіб влади набити кишені", - резюмував Анатолій Бурміч.