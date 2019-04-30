ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Буркіна-Фасо в результаті нападу на церкву загинули 6 осіб

Новини » Надзвичайні події    30.04.2019 - 06:58
У Буркіна-Фасо в результаті нападу на церкву загинули 6 осіб
Фото: церква в Буркіна-Фасо (з відкритих джерел)

Терористи на мотоциклах увірвалися до протестантської церкви під час служби

У Буркіна-Фасо бойовики напали на протестантську церкву, в результаті атаки загинули щонайменше шестеро християн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Очевидці розповіли, що нападники прибули на семи мотоциклах в кінці недільної служби і вбили пастора, двох його синів і трьох парафіян церкви.

Наголошується, що це перша атака на церкву з 2016 року, коли в Західній Африці спалахнуло насильство джихадистів, пов'язаних із "Аль-Каїдою", "Ісламською державою", а також місцевими ісламістами.

Уточнюється, що напад на протестантську церкву стався в невеликому містечку Сільгаджі недалеко від міста Джібо.

Кількість бойовиків, які брали участь у нападі, а також їх приналежність до терористичних організацій поки не відома.

Нагадаємо, у січні в Буркіна-Фасо в міжетнічних сутичках в центральній частині країни протягом тижня загинули 46 людей. Озброєні чоловіки на мотоциклах увірвалися в село, де живуть представники народу мосі та вбили 7 осіб. Згодом жителі цього села у відповідь вбили 39 людей з народу фулані.

На Шрі-Ланці затримали 70 підозрюваних у терактах У Канаді чоловік розстріляв парафіян церкви
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України церковьБуркина-ФасоТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся