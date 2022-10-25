Мятежник Роналду получил "прощение" тренера: первые детали примирения

К тренировкам английского "Манчестер Юнайтед" после почти недельного изгнания вернулся пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Звездный португалец во вторник занимался в основной группе исполнителей МЮ. Фото тренировочного занятия с участием нападающего обнародовала пресс-служба манкунианцев.

Роналду находился вне первой команды с 20 октября. Наставник "Юнайтед" Эрик тен Хаг наказал португальского форварда за выходку в конце матча АПЛ против "Тоттенхэма". Разочарованный пребыванием на скамье запасных Роналду тогда раньше времени ушел в подтрибунное помещение.

Накануне издание The Athletic назвало условия, при которых 37-летний португалец сможет рассчитывать на возвращение в первую команду. Он должен был извиниться перед партнерами и согласиться на роль игрока ротации в сезоне 2022/23. Теперь португалец может сыграть против "Шерифа" в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне Роналду перестал быть первой опцией на острие атаки МЮ. Он провел всего 691 минуту во всех турнирах (12 матчей), за которые забил 2 мяча и оформил 1 ассист. Летом нападающий пытался покинуть манкунианцев, но тен Хаг заблокировал трансфер.