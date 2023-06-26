Бунт в РФ показывает, насколько большую стратегическую ошибку Путин совершил в Украине, - Столтенберг

"События прошедших выходных - это внутреннее дело России и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин своей незаконной аннексией Крыма и войной против Украины", - сказал он журналистам во время визита в Вильнюс.

Он также добавил, что, поскольку Россия продолжает свое нападение, еще важнее продолжать поддерживать Украину.

Переворот в России

Уже несколько месяцев идет конфликт между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Недавно Пригожин заявил, что российские войска якобы ударили по тылу наемников и начал поход на Москву.

Ночью 24 июня владелец ЧВК заявил, что его войска уже пересекли государственные границы РФ и движутся по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" уже заняли военные объекты в Ростове.

Тем не менее, вечером после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Больше о бунте Пригожина - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.