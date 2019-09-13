Бунт більшості: чому у "Слузі народу" Зеленського стався перший конфлікт

Перші чотири пленарних дні монобольшінство "Слуги народу" працювало без збоїв, проводячи десятки результативних голосувань з різних питань. Серйозні проблеми виникли лише у четвер, 12 вересня, коли в порядку денному з'явились законопроекти, які впроваджують норму про імперативний мандат, що зробило б рядових депутатів абсолютно залежними від їх партійного керівництва.

Ще в перший день роботи Ради дев'ятого скликання група з двох десятків депутатів від "Слуги народу" на чолі з представником президента в Конституційному суді Федором Вениславским зареєструвала законопроект №1038.

Народний депутат, обраний від політичної партії за списком чи по мажоритарному округу, зобов'язаний вступити до складу депутатської фракції цієї партії, випливає з закону. В іншому випадку – це буде підставою позбавити такого депутата мандата. Більш того, якщо депутат побажає вийти або його виключать з фракції політсили, яка його висунула за списком або по округу, його повноваження будуть припинені.

"Його (депутата, - ред.) повноваження припиняються з моменту прийняття відповідного рішення вищим керівним органом відповідної політичної партії в порядку, визначеному статутом політичної партії", – сказано у проекті закону.

Ця формулювання стала одним з найбільш спірних моментів, що викликали невдоволення у "слуг народу". "У проекті написано про керівні органи партії, а ми взагалі не в партії. Чого вони нас будуть виключати, і що це за органи?" – обурювалися в четвер депутати-мажоритарники "Слуги народу" в розмові з РБК-Україна.

У поданому СН документі прописали формулювання, за якою повноваження депутата припиняються в разі припинення його членства у фракції" партії, від якої він обирався. Але припинення членства можна трактувати як добровільний вихід, так і його виключення в примусовому порядку. Раніше в парламенті застосовували імперативний мандат, передбачений Конституцією, але тільки до списочникам, і тільки тим, хто добровільно вирішив вийти з фракції.

Після невдоволення, яке від депутатів від "Слуги народу", обраних у мажоритарних округах, голова фракції СН Давид Арахамія запропонував своїм колегам внести по три поправки до цього законопроекту та його розгляд перенесли на наступний пленарний тиждень, розповів один з членів фракції СН Олександр Дубинський.

Саме Дубинський першим забив публічну тривогу, виявивши, що у порядку денному на четвер, 12 вересня, першим пунктом зазначені законопроекти під номерами 1045 і 1045-1. Перший з них внесли більше двадцяти депутатів від "Слуги народу", другий – двоє, Оксана Грынчук і Людмила Марченко. Останній також містить норму про імперативний мандат. Як і в проекті №1038, імперативний мандат пропонується застосовувати до мажоритарникам. Крім того, в документі є формулювання аналогічна тій, що прописана в документі №1038 – що повноваження депутата припиняються в разі припинення його членства у фракції" партії, від якої він обирався.

Головне науково-експертне управління парламенту у своєму аналізі законопроекту теж звернув увагу на цю деталь. "У разі прийняття передбачених у законопроекті змін підставою для дострокового припинення мандата народного депутата України, крім його виходу зі складу фракції за власною ініціативою, може бути і його виключення зі складу фракції за рішенням останньої, що, на наш погляд, не узгоджується з приписами пункту 7 частини 1 та частини 6 статті 81 Конституції України", - йдеться у висновку експертів

"Друзі, давайте не вважати нас ідіотами і не бути ідіотами, тому що подібного роду історії підривають довіру і зовні, і всередині", - звернувся Дубинський до авторів ініціативи.

Інші депутати від провладної фракції з подібними заявами не виступали, але, за інформацією різних джерел РБК-Україна, невдоволення партійного керівництва висловили до ста нардепів-мажоритарників. Більш того, багато хто навіть були готові публічно вийти з фракції СН, щоб показати свою незгоду і заблокувати цей законопроект.

Не були згодні з цією ідеєю і в парламентській меншості. "Депутатів обирали за певними повноваженнями, а тепер збираються їх обрізати. Може, я й не пішов би в парламент, якщо б мені сказали: ти не маєш права подавати закони, вносити поправки і не можеш їх захищати з трибуни. Я б сказав: зачекайте, так який же я народний депутат, я ж не "маленька зелена кнопочка", – сказав РБК-Україна депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко, визнаючи при цьому, що депутат повинен нести відповідальність перед партією, за списками якої він обраний.

Але доля імперативного мандата все ж вирішувалася на переговорах всередині "Слуги народу", до яких, за інформацією видання, приваблювали і особисто Володимира Зеленського. При цьому депутати-списочники в кулуарах переконували журналістів, що чутки про бунт дещо перебільшені. Мовляв, керівництво веде переговори з незадоволеними. "Ніхто з фракції не виходить, впевнений, що до такого не дійде. Йде конструктивна розмова", – зазначив один зі співрозмовників.

Голова провладної фракції Давид Арахамія розповів РБК-Україна, що в результаті дискусії законопроект був відкликаний. Була створена робоча група, куди увійшли представники всіх 15 підгруп всередині пропрезидентської фракції, яка повинна підготувати альтернативний документ, який задовольнить всіх депутатів від "Слуги народу".

Один із них у розмові з виданням уточнив, що ряд його колег обурила не стільки сама норма про імперативний мандат, адже вони зберігають лояльність рідної фракції, стільки форма, в якій це було зроблено без попереджень, однією малопомітною рядком у законопроекті.

При цьому різні мажоритарники від "Слуги народу", з якими поспілкувалося видання, впевнені: хоча законопроект про імперативний мандат був зареєстрований від імені депутатів, насправді ця ініціатива виходить від Офісу президента. "Думаю, цю ідею тягне Офіс. Причому чим сильніше тягнуть, тим гірше виходить. Ми лояльні і без цих дурниць, добровільно", - сказав один з них.

Співрозмовник в оточенні Зеленського, коментуючи цю ситуацію, запевняє, що конкретного винуватця "бунту" немає. "Це загальна думка мажоритарників. Вони стали важливими", - сказало джерело, але при цьому підкреслив, що команда президента має намір домовлятися з мажоритарниками.

Саме несподівано високий результат у мажоритарних округах дозволив "Слузі народу" сформувати монобольшінство і позбутися від необхідності вести з кимось затяжні коаліційні переговори, погоджувати склад Кабміну і позицію щодо будь-яких інших питань.

Але останні події показали, що наявність такої великої кількості мажоритарників являє собою загрозу для президентської партії. Крім того, за інформацією РБК-Україна, "слуги народу" вже ставлять керівництву фракції питання з приводу виділення соціально-економічної субвенції на свої округи. І це питання може гостро проявитися вже в найближчі дні, після того, як Кабмін внесе до Ради проект держбюджету на 2020 рік. І цілком імовірно, що вже в найближчій перспективі монобольшінство не зможе працювати в такому швидкому темпі, як зараз, а проявляти свавілля депутати від СН стануть частіше.