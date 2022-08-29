В Бундесвері підтримують ідею створення загальноєвропейської системи ПРО, - Bild

Командувач Повітряних сил Німеччини генерал-лейтенант Інґо Ґерхарц підтримав ідею про створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Особливо в галузі протиповітряної оборони та наземної підтримки ППО європейцям, безумовно, є сенс об'єднати свої сили", - заявив Ґерхарц.
За його словами, планується закупівля ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow 3. Ввести її в експлуатацію планується у 2025 році.
Нагадаємо, що раніше Шольц закликав створити загальноєвропейську систему ПРО. За його словами, система забезпечуватиме захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.
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