В Бундесвері підтримують ідею створення загальноєвропейської системи ПРО, - Bild

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За його словами, планується закупівля ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow 3. Ввести її в експлуатацію планується у 2025 році.

"Особливо в галузі протиповітряної оборони та наземної підтримки ППО європейцям, безумовно, є сенс об'єднати свої сили", - заявив Ґерхарц.

Нагадаємо, що раніше Шольц закликав створити загальноєвропейську систему ПРО. За його словами, система забезпечуватиме захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.

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