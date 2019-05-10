Бундесвер забере на лікування поранених українських військових

Бундесвер перевезе до Німеччини українських солдатів, які отримали поранення під час бойових дій на Донбасі, для проходження лікування у клініках Бундесверу у Німеччині. Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні.

Повідомляється, що сьогодні до Києва прибула група лікарів Бундесверу. Команда підготує поранених українських солдатів до відправки до Німеччини.

"Такого роду допомога Бундесверу в Україні надається уже увосьме. З 2014 по 2019 рік Бундесвер перевіз загалом 112 українських поранених, з яких 88 пройшли стаціонарне лікування у лікарнях Бундесверу. Дев'ять поранених лікували у цивільних клініках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 травня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого дістав поранення один військовослужбовець операції Об'єднаних сил.

Також РБК-Україна писало, що 8 травня на Донбасі загинув український військовий, четверо отримали поранення. Збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.