В Бундестаге призвали запретить импорт сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси

В немецком Бундестаге призвали к ужесточению санкций в отношении сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

"Мы в Германии и Европе не зависим от российского зерна, - заявил пресс-секретарь парламентской группы по сельскохозяйственной политике Альберт Штегеманн.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин использует экспорт только для финансирования своей военной экономики.

"Этому необходимо помешать. Повышения тарифов на российское зерно недостаточно", - подчеркнул политик.

В связи с этим ХДС/ХСС хотят выступить в Бундестаге за "полный запрет на импорт всех сельскохозяйственных товаров и продуктов питания из России и Беларуси".

Предложение также призывает правительство Германии принять параллельные меры по запрету импорта на национальном уровне, если в обозримом будущем не удастся достичь соглашения на уровне ЕС.