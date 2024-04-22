В Бундестаге призвали запретить импорт сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси
В немецком Бундестаге призвали к ужесточению санкций в отношении сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
"Мы в Германии и Европе не зависим от российского зерна, - заявил пресс-секретарь парламентской группы по сельскохозяйственной политике Альберт Штегеманн.
Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин использует экспорт только для финансирования своей военной экономики.
"Этому необходимо помешать. Повышения тарифов на российское зерно недостаточно", - подчеркнул политик.
В связи с этим ХДС/ХСС хотят выступить в Бундестаге за "полный запрет на импорт всех сельскохозяйственных товаров и продуктов питания из России и Беларуси".
Предложение также призывает правительство Германии принять параллельные меры по запрету импорта на национальном уровне, если в обозримом будущем не удастся достичь соглашения на уровне ЕС.
Санкции против России и Беларуси
С момента полномасштабного вторжения России в Украину Европейский союз и другие страны-партнеры Киева последовательно вводят санкции против России и ее союзников, поддерживающих агрессию. В числе тех, кто оказался под ударом санкций - Беларусь, чье руководство демонстрирует тесную связь с Россией.
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко поддерживает открытые дипломатические отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, тем самым демонстрируя свою политическую лояльность.
Стоит отметить, что такая позиция Беларуси не остается без внимания. Ранее сообщалось, что министры сельского хозяйства пяти европейских стран предложили Евросоюзу запретить импорт зерна из России и Беларуси.
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