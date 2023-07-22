В Бундестаге призвали Красный Крест активнее расследовать судьбу пропавших украинцев

Она отметила, что МККК дистанцировался от своего представительства в Беларуси на фоне скандала с принудительным вывозом в эту страну украинских детей из временно оккупированных войсками РФ территорий.

"Ужасные сообщения о позорном вывозе детей Красным Крестом в Беларуси поднимают вопрос о том, насколько независимо Красный Крест выполняет свои обязанности в нынешнем конфликте", - сказала Штрак-Циммерманн.

Немецкий политик добавила, что это "только одно из ряда сообщений о злоупотреблениях и коррупции" в работе КК, особенно во время войны РФ против Украины.

Депутат призвала МККК приложить больше усилий по расследованию судьбы 20 тысяч украинцев, пропавших во время широкомасштабной войны.

Также Штрак-Циммерманн подчеркнула, что представители организации должны посетить тюрьму в РФ и увидеть, что "происходит там с украинскими заключенными".

Она напомнила, что МККК является единственном учреждением, которое "вообще может получить туда доступ".

Участие Беларуси в незаконном вывозе украинских детей

Недавно, 19, июля, глава Красного Креста Беларуси Дмитрий Шевцов признал, что "принимал, принимает, и будет принимать активное участие" в вывозе детей из Украины.

Напомним, что в начале июля сообщалось о том, что белорусский паралимпиец помогает незаконно вывозить детей с оккупированных территорий Украины.

Добавим, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что власти Украины подтверждают, что по территории Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

В свою очередь генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что Украина расследует вероятную роль Беларуси в принудительной депортации детей с временно оккупированных территорий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал суд Гааги арестовать главу Красного Креста Беларуси.