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В Бундестаге одобрили закупку более 100 танков Leopard 2

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Комитет по обороне немецкого Бундестага принял решение о закупке 105 основных боевых танков Leopard 2A8.

Об этом глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-online.

"Мы полностью оснащаем литовскую бригаду боевыми танками, заменяя старые Leo2 в армии и создавая пространство для дальнейших поставок в Украину", - заявил он. 

Согласно представленной информации, объем заказа составляет почти три миллиарда евро.

"Крупные заказы, подобные этому, показывают, что мы серьезно относимся к нашей обороне и поддержке Украины в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Фабер.

Оружейная компания KNDS будет поставлять танки Бундесверу до 2030 года.

Leopard 2 для Украины

18 танков Leopard 2, предоставленных Украине Германией, уже участвуют в боевых действиях на фронте. К сожалению, некоторые из них получили повреждения.

Ремонт этих танков осуществляется союзниками Украины, поскольку наша страна пока не имеет необходимых ресурсов для этого.

Германия не единственная страна, которая предоставила Украине Leopard 2. Польша, Португалия, Испания, Нидерланды и Дания также уже передали или планируют передать Украине эти танки.

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