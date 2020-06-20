У Бундестазі закликали Меркель відмовитися від підтримки "Північного потоку-2"

У Німеччині заступник голови фракції Вільної демократичної партії (Вдп) у Бундестазі Олександр Ламбсдорф закликав канцлера країни Ангелу Меркель припинити підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлер повинна це зробити на тлі розслідування вбивства в Берліні грузина Зелімхана Хангошвілі, в якому звинувачують РФ.

Про це пише газета Bild.

За словами Ламбсдорфа, канцлеру буде важко переконати інших європейців жорстко відреагувати на дії РФ, якщо вона в той же час продовжить підтримку "Північного потоку-2".

"Давайте подумаємо про те, що сталося, коли російські розвідники напали на Сергія Скрипала в Англії. Європейські країни спільно вислали 140 російських дипломатів", - зазначив німецький політик.

Він додав, що очікує чітку позицію канцлера.

"Канцлер знає Володимира Путіна дуже добре, вона добре знає Росію, добре говорить по-російськи, і вона точно знає, що російська політика груба по відношенню до Німеччини і Європейського союзу. Тому я не розумію, чому вона і її уряд так довго підтримують цей трубопровідний проект. Я думаю, що це потрібно скасувати", - сказав Ламбсдорф.

Нагадаємо, в центрі Берліна 23 серпня 2019 року трьома пострілами з пістолета вбили учасника другої чеченської кампанії, 40-річного Хангошвілі. Прокуратура Німеччини звинуватила громадянина РФ Вадима Красикова у вбивстві громадянина Грузії.

РБК-Україна писало, що Меркель заявила, що Німеччина може ввести нові санкції проти РФ з-за вбивства Хангошвили.