Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине

В ведомстве отмечают, что депутаты Бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения партии ХДС/ХСС, которое предусматривает начало поставок танков Leopard в Украину.

Против голосования по этому вопросу выступили: коалиция - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) - а также праворадикальная "Альтернатива для Германии" и "Левые".

"После жарких дебатов Бундестаг передал предложение в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения", - уточняют в Бундестаге.

Отметим, что Германия пока не только отказывается лично передавать Leopard Украине, но и не утвердила разрешение, которое бы позволило другим странам проводить соответствующие поставки.