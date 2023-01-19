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Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине

Иллюстративное фото: Бундестаг не смог проголосовать по вопросу передачи Leopard Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Бундестаге сегодня, 19 января, не вынесли на голосование вопрос передачи танков Leopard Украине. Против выступили большинство фракций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого парламента.

В ведомстве отмечают, что депутаты Бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения партии ХДС/ХСС, которое предусматривает начало поставок танков Leopard в Украину.

Против голосования по этому вопросу выступили: коалиция - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) - а также праворадикальная "Альтернатива для Германии" и "Левые".

"После жарких дебатов Бундестаг передал предложение в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения", - уточняют в Бундестаге.

Отметим, что Германия пока не только отказывается лично передавать Leopard Украине, но и не утвердила разрешение, которое бы позволило другим странам проводить соответствующие поставки.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что немецкая компания Rheinmetall готова поставлять Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.

Также мы писали, что, по данным немецких СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц готов передать Украине Leopard, но только если США, в свою очередь, начнут поставки Abrams.

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