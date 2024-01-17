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Бундестаг отказался поддерживать призыв к передаче Taurus Украине

Фото: Бундестаг отказался поддерживать призыв к передаче Taurus Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии Бундестаг не поддержал проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого парламента и Spiegel.

Инициативу ХДС отказались поддерживать в ходе поименного голосования - 485 голосов "против", 178 "за" и три воздержавшихся. 

При этом, как пишет Spiegel, резолюцию не поддержали депутаты от немецких "Зеленых" и Свободной демократической партии, несмотря на их призывы о передаче Украине Taurus. 

"К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено лишь на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах в Федеративной Республике Германия", - утверждают "Зеленые". 

Стоит заметить, что даже если немецкий парламент поддержит идею поставок ракет Taurus Украине, это еще не означает предоставление такой помощи. Для передачи вооружения необходимо решение немецкого правительства. 

Украина уже с прошлого года запрашивает передачу ракет Taurus у Германии, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Такое вооружение необходимо для нанесения ударов по тыловым объектам россиян. 

Что предшествовало 

Напомним, еще вчера, 16 января, стало известно, что Христианско-демократический союз хочет вынести в Бундестаг вопрос передачи Taurus Украине

Как отмечал лидер фракции ХДС Фридрих Мерц, такие ракеты могут помочь Украине оттеснить российские войска. 

 

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